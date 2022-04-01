“أدافع عن بلدي”.. الجزيرة مباشر تحاور تونسيًّا متطوّعًا في الجيش الأوكراني (فيديو)

كشف عمر بن جنات التونسي المتطوّع في صفوف الجيش الأوكراني عن موقفه من المشاركة في الدفاع عن أوكرانيا التي يعتبرها بلده الثاني، خلال مقابلة مع كاميرا الجزيرة مباشر.

وأجرى عمر حواره مع الجزيرة مباشر بعدما أدى صلاة الجمعة بالزي العسكري في المركز الإسلامي في العاصمة كييف.

وقال “أعيش في أوكرانيا منذ 20 عاما وابني البالغ من العمر 13 عاما ولد هنا حيث كنت أعيش برفقة زوجتي قبل الطلاق وحياتي كلها في هذا البلد”.

وأضاف “الكثير من العرب غادروا أوكرانيا لكني لم أفعل ذلك حتى لا أندم فيما بعد”، مؤكدا أنه وصل إلى الحدود مرات عدة خلال توصيل أشخاص للعبور بأمان ولم يفكر في المغادرة.

وأوضح “مع تداول قصتي وصفني البعض بالصهيوني أو الداعشي وهذا غير حقيقي، أنا أعيش هنا منذ سنوات وواجب علي أن أتطوع وأشارك الجيش الأوكراني في الدفاع عن بلدي الثاني”.

وردًّا على سؤال حول طبيعة المعارك في أوكرانيا أكد الجندي التونسي أن “المعارك ليست دينية وإنما هي للدفاع عن الأرض وإلا فالواجب أن أدافع عن أرض فلسطين”.

وأردف “أوكرانيا لا تستعين خلال المعارك بأي جنود من دول عربية أو مرتزقة وليس لي أي هدف مادي أو سياسي”.

وترك عمر بن جنات مهنته في قيادة سيارات الأجرة وتطوع مع الجيش الأوكراني من دون أي مقابل منذ اليوم الأول لبدء العملية العسكرية الروسية.

وينشر الجندي التونسي المتطوع في الصفوف الأوكرانية على فيسبوك جانبًا من يومياته خلال المعارك برفقة زملائه من الجنود الأوكرانيين.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وأسفرت الحرب في أوكرانيا عن نزوح نحو 10 ملايين شخص بينهم أكثر من 4 ملايين أوكراني فروا من بلدهم وأصبحوا يحملون صفة “لاجئ”، وفق بيانات الأمم المتحدة.