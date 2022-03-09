وصل بعد 30 ساعة.. سوري يصف للجزيرة مباشر رحلته من كييف إلى بولندا (فيديو)

“الرحلة كانت قاسية”.. هكذا بدأ مواطن سوري وصفه لرحلة لجوئه الثانية، بعد مغادرته العاصمة الأوكرانية كييف التي عاش فيها 11 عامًا، ووصوله إلى الحدود البولندية.

يقول “غادرنا كييف إلى مدينة لفيف في مدة 13 ساعة. النقل كان مجانيًا بالكامل. توجهنا من لفيف إلى بولندا وانتظرنا نحو 17 ساعة على الحدود، لأن الحركة كانت بطيئة جدًا نظرًا لتوافد عدد هائل من الناس، حوالي 500 ألف شخص في طوابير وسط برد قارس”.

وبشأن الأوضاع في أوكرانيا، قال “هناك حالة هلع كبيرة جدًا، وكثير من الناس يغادرون لأنهم فقدوا الأمان بالكامل. حرب قائمة وبداية حرب شوارع. الجنود الروس أصبحوا يحاوطون العاصمة، ودخلوا العديد من المناطق وأصبح هناك عمليات نهب للمنازل، حتى إن الأوكرانيين باتوا يخافون من وقوع جرائم اغتصاب”.

وأضاف “من يقومون بهذه الأعمال ليسوا من الجيش الروسي النظامي، ولكنهم روس ونميزهم من لهجتهم”.

وتابع “أكثر من يغادرون أوكرانيا هم من النساء والأطفال، فالسلطات غالبًا لا تسمح للشباب بالخروج كي يشاركوا في الدفاع عن وطنهم”.

وأردف “الرحلة كانت آمنة 100%، آمنة ولكن طويلة جدًا. وصلنا إلى هنا والكل يساعدوننا ويقدمون كل ما نحتاجه بالمجان، والمواصلات متوفرة أيضًا لأي مدينة أوربية”.

واستطرد “هناك جهود كبيرة مبذولة، والكل يساعد والأمور طيبة إلى الآن، ولم أصادف أي حادثة عنصرية ولا يفرّقون في التعامل بين الأجانب والأوكرانيين”.