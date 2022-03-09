وسط الانفجارات.. كاميرا الجزيرة المباشر تنقل نزوح السكان من منطقة خارتيفكا الأوكرانية (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر حركة النزوح الواسعة للسكان من بلدة خارتيفكا شمالي العاصمة الأوكرانية كييف، وهي إحدى المناطق التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيشين الروسي والأوكراني.

وتشهد المنطقة -التي حدثت فيها حرب شوارع بين القوات الروسية والأوكرانية- حركة نزوح واسعة باتجاه قلب العاصمة بسبب تلك الاشتباكات.

وشرح موفد الجزيرة مباشر (عبد العزيز مجاهد) من على أحد الحواجز القليلة التي بقيت تعمل في المنطقة بعد العملية العسكرية الروسية، تفاصيل ما يجري في المنطقة الحيوية التي تصل إلى قلب العاصمة الأوكرانية.

هيئة الطوارئ الأوكرانية تنشر صورا تقول إنها لآثار قصف روسي على مدينة سومي أمس #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/OnReWVYzpL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2022

وكثيرًا ما تُسمع أصوات الانفجارات الشديدة في المنطقة التي تشهد اشتباكات متواصلة بين الجيشين الروسي والأوكراني، وأصابتها أضرار جسيمة في البنى التحتية.

وعلى نهر دنيبرو، يوجد أحد آخر الجسور التي لم يفجرها الجيش الأوكراني بعد العملية العسكرية الروسية، لقطع كييف عن تلك المناطق.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر طابورًا طويلًا من السيارات يمتد لبضعة كيلومترات، ويستغرق الانتظار فيه مدة قد تتجاوز الساعتين، في وقت تجري فيه إجراءات تفتيش وتدقيق شديد في وثائق العابرين.

وتأثرت المنطقة بانقطاعات في الكهرباء والخدمات الأخرى، في وقت تشهد فيه حركة نزوح كبيرة للسكان الذين يتوجهون إلى قلب العاصمة، ومنها إلى مناطق أكثر أمانًا في غربي أوكرانيا.

كما يقيم الجيش الأوكراني العديد من النقاط المحصنة في المنطقة، في وقت تشهد فيه اشتباكات متكررة مع القوات الروسية، ويخشى الجيش الأوكراني من تسلل عناصر مناوئة له.

وفي المنطقة التي تبعد نحو 20 كيلومترًا عن قلب العاصمة الأوكرانية كييف، تنتشر العديد من نقاط التفتيش والحواجز، في وقت تُسمع فيه أصوات الانفجارات المستمرة.

وتعرضت المنطقة لأضرار كبيرة في البنية التحتية، بما فيها المدارس والمستشفيات، وتتعرض الآن لحركة نزوح واسعة، حتى أصبحت خالية تمامًا من السكان.

وعلى مقربة من مكان التصوير تُسمع أصوات انفجارات شديدة، لا يُعرف على وجه التحديد ما إذا كانت صادرة عن قصف روسي، أو صوت المضادات الأرضية الأوكرانية، ردًّا على هجمات روسية.