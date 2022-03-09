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ما سر الرمز الغامض “Z” المرتبط بحرب روسيا على أوكرانيا؟ (فيديو)

ظهر رمز (زد Z) الغامض على الدبابات والمدرعات الروسية منذ بداية العملية العسكرية ضد أوكرانيا
ظهر رمز (زد Z) الغامض على الدبابات والمدرعات الروسية منذ بداية العملية العسكرية ضد أوكرانيا (مواقع التواصل)
8/3/2022

ظهر رمز (زد Z) الغامض على الدبابات والمدرعات الروسية منذ بداية العملية العسكرية ضد أوكرانيا، مما فتح بابًا واسعًا للتكهنات بين الخبراء والمحللين السياسيين عمّا يعنيه هذا الرمز.

وأشار بعض المحللين إلى أن الرمز (Z) يُستخدم لتمييز الدبابات الروسية عن نظيرتها الأوكرانية من نفس النوع، وحتى يسهل على الجنود التفريق بين الدبابات الحليفة والمعادية.

وذهب آخرون -وهي النظرية الأكثر شيوعًا- إلى أن الحرف (Z) هو اختصار لكلمة (Zapad) أو الغرب بالروسية في إشارة إلى مناطق تمركز القوات.

من جانبه، أوضح نائب رئيس أبحاث التهديدات في شركة الأمن السيبراني (إنتل سيكيوريتي) دميتري ألبيروفيتش أن (Z) هو أحد الرموز المستخدمة لتمييز أفرع القوات الروسية عن بعضها.

وقال على تويتر “هل تشعر بالفضول بشأن ما تعنيه علامات الحروف على مركبات القوات الروسية؟ قدّمت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تحليلًا للرموز:
Z – القوات الشرقية
| Z | – قوات القرم
O – قوات من بيلاروسيا
V – التسلل البحري
X – الشيشان قاديروف
A – القوات الخاصة (الحرس الوطني وFSB والعمليات الخاصة).

وفي حين تخلو الأبجدية الروسية من الحرف (Z) إلا أن البعض اعتقد أنه إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والحرف (في V) هو رمز عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبها، لم تعلّق وزارة الدفاع الروسية على أي من هذه النظريات، واكتفت فقط بنشر الحرف (Z) كجزء من صور أبطال روسيا في الحرب.

واعتمد الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الروسية على حرف (Z) رمزًا للنصر واختصارًا لكلمة النصر أو إلى النصر، وارتبط استخدامها بوسوم تمجد أبطال روسيا من المحاربين.

وانتقل رمز (Z) منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي من الاستخدام على الدبابات إلى العديد من المنتجات مثل السترات والقمصان، وأصبح شعارًا يستخدمه كل من يؤيد الحرب.

وشوهد الرمز (Z) في العديد من التجمعات المؤيدة للحرب ورُسم على مجمعات سكنية كبيرة تعود إلى الحقبة السوفيتية، وعُلّق على لافتات بعض الإعلانات في الشوارع وخلفية للسيارات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للحرف (Z) باستخدام شارات الجنود الاوكرانيين الذين قُتلوا خلال العمليات، مما تسبب في حالة من الغضب والاستياء.

وفي مشهد آخر، ظهر مجموعة من الأطفال وهم يصطفون على شكل حرف (Z) داخل عدد من المدارس والمستشفيات.

 

 

حرف (زد) في عالم الرياضة

وفتح الاتحاد الدولي للجمباز تحقيقًا مع اللاعب الروسي (إيفان كولياك) على خلفية ظهور رمز الحرف (Z) على زيه الرياضي خلال المواجهة التي جمعته بخصمه الأوكراني.

ووصف الاتحاد تصرّف اللاعب بأنه “صادم”، وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.

وخرج نحو 100 رياضي من جميع مناطق مدينة أومسك الروسية لدعم الجيش الروسي، ورفعوا الشعار (Z) للتأكيد على دعم المقاتلين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات