كان يستعد لإتمام زواجه.. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، متأثرًا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الشاب أحمد حكمت سيف (23 عامًا) استشهد متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بُرقة شمالي محافظة نابلس.

وأصيب الشاب الفلسطيني، في الأول من مارس/آذار الجاري، بثلاث رصاصات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بُرقة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية

🔵 متابعة صفا| مصادر محلية: ارتقاء الشاب أحمد حكمت سيف (23 عامًا) من قرية برقة بنابلس متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال pic.twitter.com/3Y3LyW7Jjf — وكالة صفا (@SafaPs) March 9, 2022

فرحة لم تكتمل

وكان الشاب أحمد سيف من بلدة بُرقة شمال غرب نابلس، قد عقد قرانه قبل أربعة أشهر، لتبدأ التحضيرات لإتمام زواجه خلال العام الجاري.

لكن 3 رصاصات أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي، باغتت جسده يوم الثلاثاء الماضي، خلال مشاركته في مسيرة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال على أرض برقة.

وقمع الاحتلال المسيرة واستهدف المشاركين فيها بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، مما أدى إلى إصابة أحمد سيف في البطن والظهر، نُقل على إثرها إلى مستشفى النجاح في مدينة نابلس، وأعلِن عن استشهاده متأثرًا بإصابته فجر اليوم الأربعاء.

وتعاني قرية بُرقة من حصار وانتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب مقتل مستوطن في المنطقة.

وأصيب أكثر من 15 فلسطينيًا في المنطقة بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال، كما أصيب العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.