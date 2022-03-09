غضب وسخرية من تصريحات عمرو أديب عن زيادة الأسعار.. والأخير يدافع عن نفسه (فيديو)

أثارت تصريحات الإعلامي المصري عمرو أديب حول مواجهة زيادة الأسعار حالة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب أديب -خلال إحدى حلقات برنامجه- المستهلكين في مصر بالتوقف عن شراء الخبز وصناعته في المنزل وتناول البيض العادي بدلًا من العضوي (الأورجانيك).

الدعائي المصري، عمرو أديب، يطالب شعب #مصر الغلبان بالخَبز في البيوت، والاستغناء عن شراء “العيش، إثر ارتفاع أسعار جميع أنواع الخبز في البلاد بنسبة 50%!

المهم: الغزالة رايقة، والناس الحلوة سايقة.. pic.twitter.com/K4B7PJIFDS — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) March 8, 2022

وقال “تقابل حد يقولك إنه يشتري بيض أورجانيك ماله البيض العادي؟ كله مع البسطرمة (أحد أنواع اللحوم المصنعة) يكون حلو”.

وتابع “لا يجب شراء المنتج الغالي إذا كان الأرخص متوفر وبنفس الجودة أما أزمة العيش فممكن نرجع نخبز في البيوت مثل زمان”.

عمرو أديب: ده مش وقت بيض -اورجانيك- كله بالبسطرمة حلو

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/hjPweJh2l6 #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/wbXBykyCck — الحكاية (@Elhekayashow) March 7, 2022

وتسببت هذه التصريحات في حالة من الغضب لا سيما مع زيادة أسعار السلع الأساسية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة.

وغرد الصحفي جمال سلطان “عندما تكون أمام إعلامي مثل عمرو أديب يتقاضي راتبًا سنويًا 48 مليون جنيه، يعني 4 مليون جنيه شهريًا، ويطالب مواطنًا راتبه الشهري 1200 جنيه بأن يتفهم الغلاء ويضحي من أجل الوطن، فأنت أمام نوع من قلة الحياء”.

عندما تكون أمام إعلامي مثل عمرو أديب يتقاضي راتبا سنويا 48 مليون جنيه ، يعني 4 مليون جنيه شهريا ، ويطالب مواطنا راتبه الشهري 1200 جنيه بأن يتفهم ضعف راتبه أمام الغلاء ويضحي من أجل الوطن ويدعم الدولة التي يرتع قادتها في الترف والبذخ ، فأنت أمام نوع رخيص من الرقاعة وقلة الحياء — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 8, 2022

وأشار حساب آخر لشخض يُدعى مجدي إلى التناقض الكبير بين إطلالة أديب بساعة من ماركة فاخرة وحديثه عن التقشف وأفضل الطرق لمواجهة الغلاء.

أنا لا أمانع أبدا أن يرتدي عمرو أديب ساعة يد من ماركة"أوديمار بيجيه رويال أوك"التي يبلغ سعرها نحو 52 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل أكثر من 817 ألف جنيه مصري

بالعكس ربنا يبارك له!

فقط نريد ألا ينصح الفقراء بالتقشف وهو يرتدي تلك الساعة فهذا الأمر فيه إهانة لا أعتقد أن أحدا يتقبلها!! pic.twitter.com/QebZxOOJIs — magdy mohamed (@mag999991) March 8, 2022

وأشار حساب لفتاة تُدعى مي إلى سعر البيض المرتفع وكذلك البسطرمة “هو بجد عمرو أديب قال هاتوا بيض عادي يتقلي مع البسطرمة هل هو عارف أن كيلو البسطرمة سعره 300 جنيه (مصري) يعني أغلي من كيلو اللحمة العادية أصلًا؟”

بدوره، تعامل متابع آخر مع تصريحات أديب بطريقة ساخرة قائلًا “أنا كمواطن لازم فطاري (وجبة الإفطار) يكون بيض أورجانيك وزبادي يوناني”.

انا كمواطن لازم فطاري يكون بيض اورجانيك و زبادي يوناني#عمرو_أديب pic.twitter.com/yuMEXbhdqp — Mahmoud Shabayk (@Mahmoud_shabayk) March 8, 2022

من جانبه، حاول الإعلامي المصري توضيح موقفه بعد النقد الواسع الذي تعرّض له، وكتب على تويتر “اتكلمت عن زجاجة الزيت بكام وعلبة اللبن والجبنة المثلثات نعمل معاها إيه؟ إنما ثقافة التفاهة والترصد المستمر، وأنا خبير وقديم ومش مصدق إني بكتب بحكي والفيديوهات موجودة ولكن هذا عملي وهذا وطني وهذا قدري”.

واتكلمت عن قزازه الزيت بكام وعلبه اللبن حالها ايه والجبنه المثلثات نعمل معاها ايه والسمنه نتصرف معاها ازاي انما ثقافه التفاهه والترصد المستمر وطبعا انا خبير وقديم ومش مصدق انى بكتب بحكى والفيديوهات موجوده ولكن هذا عملى وهذا وطنى وهذا قدري — Amr Adib (@Amradib) March 8, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى “في نفس الحلقة ونفس الموضوع اتكلمت عن إزاي الناس تشتري الأرخص وتختار المحلات إللي بتبيع الأساسيات الثابتة من غير زيادة”.

وتابع “اتكلمت عن دور الدولة فى ضرب الاحتكارات وما كان موضوع البيض الأورجانيك إلا انتقاد للناس إللي محبكاها قوي وتشتكي من أشياء تافهة”.

وفي السياق، انتشر خلال الأيام الأخيرة وسم (حاربوا الغلاء بالاستغناء) للمطالبة بمقاطعة السلع التي ارتفعت أسعارها مؤخرًا، إلا أن الفكرة واجهت الكثير من النقد والاعتراض.

وكتب حساب لشخص يُدعى محمد “لا أحد يمكنه أن يحاسب حد، لأن ببساطة لا توجد قوانين تجرّم الجشع والاحتكار بعقوبات مشددة”.

#حاربوا_الغلاء_بالاستغناء

محدش هيقدر يحاسب حد

لأن ببساطة مافيش قوانيين بتجرم الجشع والاحتكار بعقوبات مشددة ومغلظة وده دور مجلس النكبة اللي هو مش فاضي الحقيقة نوابه بيطلعوا يشجعوا المنتخب برة وبيستعدوا من دلوقتي لماتش السنغال — Mohamed EL Sharaoue (@Mohammed_Atif1) March 8, 2022

واعتبر متابع آخر أن الغلاء طال كل السلع والمنتجات الأساسية التي لا يمكن لأي شخص الاستغناء عنها أو مقاطعتها.

#حاربوا_الغلاء_بالاستغناء

الكلام ده لو المواطن بيستهلك فوق حاجاته الرئيسية اليومية ؟!لكن الواقع إن المواطن لا يستطيع أساساً كفاية حاجاته الأساسية لأن دخله المادي لا يفي بذلك!

ثم لو فرضنا أن هناك شريحة تستهلك فوق الأساسيات ما هي البدائل لاستغنائها عن السلع الغالية ؟ — عمر الخطيب (@omarkamal444) March 8, 2022

وكان رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية عطية حماد قد أعلن عن زيادة سعر رغيف الخبز (السياحي) في كافة مناطق القاهرة، بعد ارتفاع سعر الدقيق إلى 11 ألف جنيه للطن منذ 10 أيام.

وصعد سعر طن القمح في السوق المحلي ليتراوح من 6 آلاف إلى 6500 جنيه علي خلفية التدخل العسكري في أوكرانيا.

وتُعد مصر المستورد الأول للقمح في العالم، وتحتاج ما يقارب 13 مليون طن سنويًا.