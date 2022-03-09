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غضب وسخرية من تصريحات عمرو أديب عن زيادة الأسعار.. والأخير يدافع عن نفسه (فيديو)

الإعلامي المصري عمرو أديب
الإعلامي المصري عمرو أديب (مواقع التواصل)
8/3/2022-|آخر تحديث: 9/3/202212:46 AM (مكة المكرمة)

أثارت تصريحات الإعلامي المصري عمرو أديب حول مواجهة زيادة الأسعار حالة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب أديب -خلال إحدى حلقات برنامجه- المستهلكين في مصر بالتوقف عن شراء الخبز وصناعته في المنزل وتناول البيض العادي بدلًا من العضوي (الأورجانيك).

وقال “تقابل حد يقولك إنه يشتري بيض أورجانيك ماله البيض العادي؟ كله مع البسطرمة (أحد أنواع اللحوم المصنعة) يكون حلو”.

وتابع “لا يجب شراء المنتج الغالي إذا كان الأرخص متوفر وبنفس الجودة أما أزمة العيش فممكن نرجع نخبز في البيوت مثل زمان”.

وتسببت هذه التصريحات في حالة من الغضب لا سيما مع زيادة أسعار السلع الأساسية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة.

وغرد الصحفي جمال سلطان “عندما تكون أمام إعلامي مثل عمرو أديب يتقاضي راتبًا سنويًا 48 مليون جنيه، يعني 4 مليون جنيه شهريًا، ويطالب مواطنًا راتبه الشهري 1200 جنيه بأن يتفهم الغلاء ويضحي من أجل الوطن، فأنت أمام نوع من قلة الحياء”.

وأشار حساب آخر لشخض يُدعى مجدي إلى التناقض الكبير بين إطلالة أديب بساعة من ماركة فاخرة وحديثه عن التقشف وأفضل الطرق لمواجهة الغلاء.

وأشار حساب لفتاة تُدعى مي إلى سعر البيض المرتفع وكذلك البسطرمة “هو بجد عمرو أديب قال هاتوا بيض عادي يتقلي مع البسطرمة هل هو عارف أن كيلو البسطرمة سعره 300 جنيه (مصري) يعني أغلي من كيلو اللحمة العادية أصلًا؟”

بدوره، تعامل متابع آخر مع تصريحات أديب بطريقة ساخرة قائلًا “أنا كمواطن لازم فطاري (وجبة الإفطار) يكون بيض أورجانيك وزبادي يوناني”.

من جانبه، حاول الإعلامي المصري توضيح موقفه بعد النقد الواسع الذي تعرّض له، وكتب على تويتر “اتكلمت عن زجاجة الزيت بكام وعلبة اللبن والجبنة المثلثات نعمل معاها إيه؟ إنما ثقافة التفاهة والترصد المستمر، وأنا خبير وقديم ومش مصدق إني بكتب بحكي والفيديوهات موجودة ولكن هذا عملي وهذا وطني وهذا قدري”.

وأضاف في تغريدة أخرى “في نفس الحلقة ونفس الموضوع اتكلمت عن إزاي الناس تشتري الأرخص وتختار المحلات إللي بتبيع الأساسيات الثابتة من غير زيادة”.

وتابع “اتكلمت عن دور الدولة فى ضرب الاحتكارات وما كان موضوع البيض الأورجانيك إلا انتقاد للناس إللي محبكاها قوي وتشتكي من أشياء تافهة”.

وفي السياق، انتشر خلال الأيام الأخيرة وسم (حاربوا الغلاء بالاستغناء) للمطالبة بمقاطعة السلع التي ارتفعت أسعارها مؤخرًا، إلا أن الفكرة واجهت الكثير من النقد والاعتراض.

وكتب حساب لشخص يُدعى محمد “لا أحد يمكنه أن يحاسب حد، لأن ببساطة لا توجد قوانين تجرّم الجشع والاحتكار بعقوبات مشددة”.

واعتبر متابع آخر أن الغلاء طال كل السلع والمنتجات الأساسية التي لا يمكن لأي شخص الاستغناء عنها أو مقاطعتها.

وكان رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية عطية حماد قد أعلن عن زيادة سعر رغيف الخبز (السياحي) في كافة مناطق القاهرة، بعد ارتفاع سعر الدقيق إلى 11 ألف جنيه للطن منذ 10 أيام.

وصعد سعر طن القمح في السوق المحلي ليتراوح من 6 آلاف إلى 6500 جنيه علي خلفية التدخل العسكري في أوكرانيا.

وتُعد مصر المستورد الأول للقمح في العالم، وتحتاج ما يقارب 13 مليون طن سنويًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي