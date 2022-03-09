خبير: الصين الرابح الوحيد من العقوبات الأمريكية على النفط والغاز الروسيين (فيديو)

قال الدكتور مصطفى البازركان -مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة في لندن- إنه لا يمكن لأي بلد آخر أن يستعيض عن الغاز الروسي، وإن المستفيد الوحيد من هذه الحرب التجارية هي الصين.

وأضاف -في لقائه مع المسائية على الجزيرة مباشر- أن “الكل خاسر ولكن بدرجات مختلفة، إذ تحتاج دول الاتحاد الأوربي على سبيل المثال إلى 600 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، وروسيا تزودها بنحو 380 مليون متر مكعب، وكلما ارتفعت أسعار النفط والغاز فإننا سنشهد بيعًا للنفط والغاز الروسي بخصومات”.

وتابع “العقوبات على روسيا هي الأشد في تاريخ العالم، ولكن لدى روسيا بدائل، فإيران مثلًا كان عليها عقوبات ولكنها خفضت من سعر النفط فوجدت أسواقًا كبيرة”.

وأردف “عندما يكون برميل النفط بـ145 دولارًا وتعرضه روسيا بـ100 مثلًا فستجد مشترين كثيرين، وحتى الاتحاد الأوربي سيشتري من أفراد وليس من الدولة مباشرة”.

الدكتور مصطفى البازركان خبير شؤون النفط والغاز: الكل خاسر ما عدا الصين هي الرابح الوحيد من العقوبات الأمريكية على النفط والغاز الروسي#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/xF43xLY8Fb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2022

واستطرد “إن وصل سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا، وهو ما لم يبلغه حتى في عام 2008 في أوج الأزمة المالية العالمية، فلا بد من تحرك الولايات المتحدة لوقف ذلك، والرئيس جو بايدن نفسه قال إنه سيساعد الاتحاد الأوربي في إنهاء اعتماده على النفط والغاز الروسيين”.

وأوضح أنه هناك ثلاثة احتمالات لهذا التحرك، هي:

1. زيادة إنتاج النفط والغاز الأمريكي، وبالتالي الخروج عن كافة الاتفاقات الداخلية الخاصة بتخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

2. الضغط على دول أوبك والمنتجين الآخرين لزيادة إنتاجهم.

3. إجبار الاتحاد الأوربي على تخفيف حاجته للنفط والغاز من خلال العودة إلى المصادر النووية على سبيل المثال.

وبشأن استفادة دول الخليج وغيرها من الدول المصدّرة للنفط من الأسعار الحالية، قال إنها قد تكون استفادة مباشرة الآن ولكن هناك خسائر أيضًا كسائر الدول الأخرى، فهناك ارتفاع قياسي في سلع مثل القمح والزيوت والذرة وغيرها بالإضافة إلى كل المواد الخام في العالم، مما سيشكل عبئًا كبيرًا على جميع الدول بما فيها النفطية.