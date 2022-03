لدعم أوكرانيا.. بولندا تضع طائراتها من طراز “ميغ 29” تحت تصرف واشنطن

أعلنت بولندا، الثلاثاء، أنها ستجعل جميع طائراتها من طراز (ميغ 29) التابعة للحقبة السوفيتية تحت تصرف الولايات المتحدة ضمن مساعي وارسو لتعزيز القدرات العسكرية للجيش الأوكراني.

وقالت وزارة الخارجية البولندية، في بيان، إن وارسو مستعدة لتسليم الطائرات إلى قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا “فورا ودون مقابل” لتكون تحت تصرف واشنطن.

MIGS. Poland will transfer more than two dozen Soviet-era #MiG29 fighter jets to a U.S. air base in #Germany “immediately and free of charge,” allowing the planes to be supplied to Ukraine, the #Polish government announced Tuesday. pic.twitter.com/uV6tqC2SkA

— Josh Benson (@WFLAJosh) March 8, 2022