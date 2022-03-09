لدعم أوكرانيا.. بولندا تضع طائراتها من طراز “ميغ 29” تحت تصرف واشنطن

أعلنت بولندا، الثلاثاء، أنها ستجعل جميع طائراتها من طراز (ميغ 29) التابعة للحقبة السوفيتية تحت تصرف الولايات المتحدة ضمن مساعي وارسو لتعزيز القدرات العسكرية للجيش الأوكراني.

وقالت وزارة الخارجية البولندية، في بيان، إن وارسو مستعدة لتسليم الطائرات إلى قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا “فورا ودون مقابل” لتكون تحت تصرف واشنطن.

MIGS. Poland will transfer more than two dozen Soviet-era #MiG29 fighter jets to a U.S. air base in #Germany “immediately and free of charge,” allowing the planes to be supplied to Ukraine, the #Polish government announced Tuesday. pic.twitter.com/uV6tqC2SkA — Josh Benson (@WFLAJosh) March 8, 2022

ويعد قرار بولندا دفعة معنوية لأوكرانيا التي تطالب بمزيد من المساعدات العسكرية واللوجستية من الدول الغربية لاسيما أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

على صعيد آخر، اعتبرت مسؤولة في الإدارة الأمريكية أن إعلان بولندا بشأن طائرات (ميغ 29) جاء “دون تنسيق مسبق” مع واشنطن.

وقالت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوربية والآسيوية في جلسة أمام مجلس الشيوخ “على حد علمي لم يتم التشاور معنا مسبقًا أنهم خططوا لمنحنا هذه الطائرات”.

وكانت واشنطن تدرس اقتراحًا حول تزويد بولندا لأوكرانيا بمقاتلات من الحقبة السوفيتية على أن تحصل وارسو بدورها على طائرات (إف 16) الأمريكية لتعويض خسارتها.

يذكر أن الحكومة البولندية ناشدت، في وقت سابق، مالكي طائرات “ميغ 29” الآخرين أن يحذوا حذوها حيث لا تزال بلغاريا وسلوفاكيا العضوتين السابقتين في الكتلة السوفيتية وحلف ناتو تمتلكان طائرات مقاتلة سوفيتية الصنع في قواتهما الجوية.

بدورها، حذرت روسيا من أن دعم القوات الجوية الأوكرانية سينظر إليه في موسكو على أنه “مشاركة في الصراع” ويفتح الباب أمام مقدمي الأسلحة كييف لردود انتقامية محتملة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن بلاده “ستقف إلى جانب بولندا إذا سلمت الطائرات”.

وفي السياق، أصر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي في مؤتمر صحفي مع نظيره النرويجي في أوسلو، اليوم، على أن قرار حكومته بشأن طائرات (ميغ 29) “لا يعني أن “بولندا أو حلف الناتو أطراف في هذه الحرب”.

وتمتلك بولندا 28 طائرة من طراز (ميغ 29) وانضمت لحلف شمال الأطلسي عام 1999.