بعد شهرين من الجراحة.. وفاة أول مريض في العالم خضع لعملية زرع قلب خنزير

توفي أول مريض في العالم خضع لزرع قلب خنزير معدل وراثيًا بعد شهرين من الجراحة، وفقًا لما أعلن المستشفى حيث كان يعالَج.

وقال مستشفى ميريلاند الجامعي في بيان إن ديفيد بينيت البالغ 57 عامًا توفي الثلاثاء بعدما بدأت حالته “بالتدهور في الأيام الأخيرة”.

وأضاف البيان “عندما اتضح أنه لن يشفى من هذه الحالة، تم مده بالرعاية الطبية المخصصة للمحتضرين”.

وأثارت العملية التي أجريت في السابع من يناير/كانون الثاني آمالًا كبيرة بأن تتيح عمليات زرع أعضاء حيوانية لدى البشر سد الحاجة للأعضاء لدى المرضى الذين ينتظرون عملياتهم.

David Bennett, Sr., the first person to receive a genetically modified pig’s heart, passed away on March 8. Mr. Bennett lived for two months following the surgery. We extend our sincerest condolences to his family. https://t.co/jJ8MMObJTO pic.twitter.com/wNcZySqHx7

— University of Maryland School of Medicine (@UMmedschool) March 9, 2022