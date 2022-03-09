النفط يواصل ارتفاعه بعد الحظر الأمريكي للواردات الروسية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من صدمة محتملة في المعروض بعد حظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسية بين مؤشرات على أن بعض المشترين يتجنبونها بالفعل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولار، بما يعادل 2.27%، إلى 130.89 دولارًا للبرميل بحلول الساعة (05:20 بتوقيت غرينتش) لتستقر عند 130.50 دولارًا للبرميل في الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.34 دولار، أو 1.89%، إلى 126.04 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعها أيضًا 3.6% أمس الثلاثاء.

حظر فوري

وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، حظرًا فوريًا على الواردات الروسية من النفط وغيرها من واردات الطاقة، وقالت بريطانيا إنها ستوقف واردات النفط الروسية تدريجيًا حتى نهاية عام 2022 ردًا على الهجوم على الروسي على أوكرانيا.

وقالت شركة (شل)، أمس الثلاثاء، إنها ستتوقف عن شراء الخام الروسي وتوقف تدريجيًا أنشطتها في قطاع الهيدروكربونات الروسية لتصبح من أولى شركات النفط الغربية الكبرى التي تنهي نشاطها بالكامل في روسيا.

وفي السياق، أشارت تقديرات بنك (غولدمان ساكس) إلى أن أكثر من نصف النفط الروسي الذي يُصدَّر من الموانئ لم يتم بيعه، في حين قدّر (جيه.بي مورغان) أن نحو 70% من النفط الروسي المنقول بحرًا يواجه صعوبة في إيجاد مشترين.

This crisis is a stark reminder: To protect our economy over the long term, we need to become energy independent. It should motivate us to accelerate our transition to a clean energy future. — President Biden (@POTUS) March 9, 2022

وصعدت أسعار النفط أكثر من 30% منذ بدأت روسيا -ثاني أكبر مصدّر للخام في العالم- ما سمّته “عملية خاصة” في أوكرانيا.

وقال محللون إن المخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط وسط تصعيد للعقوبات على موسكو عززت الشراء.

وقالت مؤسسة (فاندانا إنسايتس) لتحليل سوق النفط “يستمر الضغط التصاعدي على أسعار النفط في تعزيز الأسعار إذ تستوعب السوق تداعيات حظر الاستيراد الأمريكي للنفط الروسي وتنتظر تفاصيل حظر موسكو للصادرات”.

وقفزت أسعار النفط، أول أمس الإثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز عام 2008، إذ بلغ سعر خام برنت 139.13 دولارًا للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط 130.50 دولارًا.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس/آذار، مقابل توقعات المحللين بهبوطها، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت، وفقًا لمصادر السوق نقلًا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.