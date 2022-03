النفط يواصل ارتفاعه بعد الحظر الأمريكي للواردات الروسية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من صدمة محتملة في المعروض بعد حظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسية بين مؤشرات على أن بعض المشترين يتجنبونها بالفعل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولار، بما يعادل 2.27%، إلى 130.89 دولارًا للبرميل بحلول الساعة (05:20 بتوقيت غرينتش) لتستقر عند 130.50 دولارًا للبرميل في الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.34 دولار، أو 1.89%، إلى 126.04 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعها أيضًا 3.6% أمس الثلاثاء.

وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، حظرًا فوريًا على الواردات الروسية من النفط وغيرها من واردات الطاقة، وقالت بريطانيا إنها ستوقف واردات النفط الروسية تدريجيًا حتى نهاية عام 2022 ردًا على الهجوم على الروسي على أوكرانيا.

وقالت شركة (شل)، أمس الثلاثاء، إنها ستتوقف عن شراء الخام الروسي وتوقف تدريجيًا أنشطتها في قطاع الهيدروكربونات الروسية لتصبح من أولى شركات النفط الغربية الكبرى التي تنهي نشاطها بالكامل في روسيا.

وفي السياق، أشارت تقديرات بنك (غولدمان ساكس) إلى أن أكثر من نصف النفط الروسي الذي يُصدَّر من الموانئ لم يتم بيعه، في حين قدّر (جيه.بي مورغان) أن نحو 70% من النفط الروسي المنقول بحرًا يواجه صعوبة في إيجاد مشترين.

This crisis is a stark reminder: To protect our economy over the long term, we need to become energy independent.

It should motivate us to accelerate our transition to a clean energy future.

— President Biden (@POTUS) March 9, 2022