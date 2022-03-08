لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا لليوم 13 على التوالي (تغطية مباشرة)

قالت المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية قتلت جنرالا روسيا بالقرب من مدينة خاركيف المحاصرة، وهو ثاني قائد روسي كبير يلقى حتفه في الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت يومها الثالث عشر على التوالي.

وقبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، احتدمت المعارك في محيط العاصمة الأوكرانية كييف وعلى محوري الشمال والشمال الغربي وسط تقديرات عسكرية أمريكية بأن ما يقرب من 100% من القوات التي حشدتها روسيا على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة أصبح اليوم داخل أوكرانيا.

يأتي ذلك في حين تتواصل العقوبات الدولية على روسيا، كما أرسلت الولايات المتحدة 500 جندي إضافي إلى أوربا لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وتقول أوكرانيا إن قواتها قتلت أكثر من 11 ألف جندي روسي، وأكدت روسيا فقد نحو 500.

يمكنكم متابعة تطورات اليوم الثاني عشر من هنا:

آخر التطورات.. لحظة بلحظة:

منذ 30 دقيقة الحكومة اليابانية تعلن فرض مزيد من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا على خلفية الحرب على أوكرانيا.

منذ 30 دقيقة الاستخبارات البريطانية: روسيا تضخم اتهاماتها لأوكرانيا بتطوير أسلحة نووية أو بيولوجية لتبرير الغزو.

منذ 30 دقيقة الرئيس الأوكراني:

سنواصل المحادثات مع روسيا رغم أننا افترضنا أن الجولة الثالثة ستكون الأخيرة.

ما زلت في كييف ولست مختبئا ولا أخاف من أحد.

الجولة الثالثة من المحادثات مع روسيا ليست الأخيرة.

اتفقنا مع روسيا بشأن الممرات الإنسانية لكن الجيش الروسي لم يوقف الأعمال العسكرية.

الأوكرانيون لن يستسلموا وسيواصلون قتال العدو.

قواتنا توجد في مواقعها وتواصل التصدي للجيش الروسي.

منذ 29 دقيقة هيئة الأركان الأوكرانية:

روسيا تنشر معلومات مضللة بين الأوكرانيين لمحاولة بث الذعر في نفوسهم.

ادعاءات روسية كاذبة بمغادرة قواتنا البلاد وتوقيع اتفاقيات استسلام.

منذ 28 دقيقة وزارة الطاقة الأوكرانية:

نطالب بمراقبة وتحليل الوضع في محطتي تشيرنوبل وزابوروجيا للطاقة النووية.

نطالب بتكثيف أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع الإرهاب النووي بمحطة تشيرنوبل.

ناشدنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية منع اقتراب القوات الروسية من المنشآت النووية.

نأمل فرض حظر جوي لضمان أمن الطاقة النووية في أوكرانيا وأوربا.

منذ 27 دقيقة الخارجية الأسترالية:

فرض عقوبات على 6 قادة عسكريين روس مسؤولين عن تنفيذ هجمات بحرية وبرية وجوية على أوكرانيا.

فرض مزيد من العقوبات على روسيا تستهدف كبار ضباط الجيش ومسؤولين روسا.

منذ 26 دقيقة تاس عن رئيس وفد التفاوض الروسي:

عمليات إجلاء الأوكرانيين عبر الممرات الإنسانية فشلت بسبب جيش بلادهم.

موسكو جهزت 400 حافلة الأحد الماضي لإجلاء الأوكرانيين عبر الممرات الإنسانية.

نأمل إيجاد حل مع كييف للاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

منذ ساعة رئيس وفد التفاوض الروسي:

موسكو جهزت 400 حافلة الأحد الماضي لإجلاء الأوكرانيين عبر ممرات إنسانية لكن العملية فشلت بسبب الجيش الأوكراني.

موسكو تأمل في إيجاد حل في أوكرانيا بشأن الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

منذ ساعة وكالة ريا نوفستي: الانفصاليون في لوغانسك يقولون إنهم سيطروا على 54 مستوطنة أوكرانية منذ بداية الهجوم.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مكتبه في #كييف:

• نبذل ما بوسعنا للانتصار في هذه الحرب الشرسة وننتقم لكل رصاصة ولكل صاروخ استهدف أرضنا

• هم تكلموا عن توفير ممرات آمنة لكننا لا نرى أيا منها على الرغم من التوافق على أساس تأمينها#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/nXyGaTlHOz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2022

منذ ساعة وزير البنية التحتية الأوكرانية:

الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور والسكك الحديدية تجاوزت 10 مليارات دولار.

الأضرار التي سببها العدوان الروسي في المرافق ستستغرق عامين لإعادة البناء.

منذ 25 دقيقة مراسل الجزيرة: دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ ساعة المخابرات الأوكرانية: قتل وجرح عدد من كبار ضباط الجيش الروسي خلال المعارك قرب خاركيف.

منذ ساعة الشرطة الأوكرانية: قتلى وجرحى في هجمات روسية استهدفت مبنى المجلس الإقليمي والمؤسسات التعليمية والمباني السكنية في خاركيف.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: المضادات الأرضية في كييف تتصدى لطائرات روسية حلقت في سماء مركز المدينة.

منذ ساعة بوليتيكو: بايدن قد يعلن منفردا حظرا على الواردات النفطية الروسية بعد تصاعد الضغط على الكونغرس.

منذ ساعة وكالة الأنباء الأوكرانية: قتلى وجرحى بينهم أطفال في قصف روسي على مجمع سكني في سومي شمال شرقي البلاد.

منذ ساعة رويترز: غوغل تقول إن قراصنة روسيين يشنون هجمات إلكترونية على أهداف أوكرانية وأخرى تابعة لحلفاء أوروبيين لكييف.

منذ ساعة وزارة الدفاع الأوكرانية: