الاتحاد الأوربي يستعد لخفض واردات النفط الروسي.. وألمانيا وهولندا تعارضان

تعهّد الاتحاد الأوربي بتخفيض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، والاستغناء عن احتياجاته الإجمالية من النفط والغاز الروسيين “قبل عام 2030 بكثير”.

وأعلن الاتحاد في بيان، الثلاثاء، وضع خطة للقضاء على اعتماده على الغاز الروسي عبر “تنويع إمدادات الغاز بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب من مورّدين غير روسيين”.

Putin's war demonstrates the urgency of accelerating our clean energy transition.

Today we outline REPowerEU – our plan to increase Europe's energy independence:

⚡ Reduced demand for Russian fossil fuels.

⚡ Emergency measures to tackle energy prices in Europe.#EUGreenDeal

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 8, 2022