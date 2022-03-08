الأمم المتحدة: أكثر من مليوني لاجئ أوكراني والآلاف يحاولون مغادرة مناطق القصف (فيديو)

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الثلاثاء، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا قد يصل إلى أكثر من مليوني شخص خلال اليومين القادمين.

وقال غراندي في حديث صحفي من مدينة أوسلو “أعتقد أننا سنتجاوز عتبة المليونين اليوم أو غدًا على أقصى تقدير”.

وتابع “إن المدنيين الذين يحاولون مغادرة منازلهم في سومي وماريوبول هم جزء من هجرة جماعية مروعة” مشيرًا إلى أن الهجمات الروسية تسببت في أكبر حرب برية في أوربا منذ 75 عامًا.

الدفاع المدني البولندي يوزع حلوى على أطفال اللاجئين الأوكرانيين على الحدود البولندية الأوكرانية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/f5zdpgSkr1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2022

من جانبه، أكد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أن بلاده ستكون “سخية قدر الإمكان” مع الأوكرانيين الفارين من الحرب في ظل الانتقادات بشأن الوتيرة البطيئة لمعالجة طلبات التأشيرة.

وعرض وزير الدفاع بن والاس دعمًا عسكريًا لوزارة الداخلية للمساعدة في التعامل مع تراكم الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة.

وكشفت وزارة الداخلية البريطانية أنه تم إصدار 300 تأشيرة فقط من إجمالي 17700 طلب حتى مساء الإثنين.

وتستمر عمليات الإجلاء عقب انهيار اتفاقين سابقين لوقف إطلاق النار، مما أجبر الآلاف من الناس على العودة إلى منازلهم في المدن التي تعطلت فيها أغلب الخدمات وإمدادات الغذاء.

ويعاني العديد من الأوكرانيين من نقض إمدادات الغذاء والدواء بجانب غياب الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء مما يزيد أوضاعهم سوءًا.

وتجري محاولات فتح ممرات إنسانية خلال جولة ثالثة من المفاوضات الأوكرانية الروسية غير أن معظم هذه الممرات توصل إلى روسيا وبيلاروسيا المجاورة حليفة موسكو، وهو ما رفضته كييف.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا قد بلغ 1207 أشخاص منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي.

وزير الدفاع الأوكراني: القوات الروسية تطلق النار على الممرات الإنسانية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/Xqy6PBgcQp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2022

وذكرت أن معظم الإصابات بين المدنيين قد حدثت نتيجة القصف الجوي للعديد من المناطق السكنية في مختلف المدن الأوكرانية.

وتتصاعد تداعيات النزاع بينما يواصل الغرب فرض المزيد من العقوبات على روسيا، حيث تدخل المواجهات الروسية يومها الثالث عشر منذ أطلقت موسكو، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا.