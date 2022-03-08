إيطاليا: استخدام عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين

أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيزي أن السلطات تجري مسحًا للعقارات التي صادرتها من المافيا بهدف استخدامها في إيواء لاجئين أوكرانيين وافدين إلى البلاد.

وقالت الوزيرة في بيان إن الوكالة التي تدير الممتلكات المصادرة من المافيا بدأت فحص العقارات “التي يمكن استخدامها على المدى القصير لإيواء لاجئين من أوكرانيا ولو بشكل مؤقت”.

ووصل 17 ألفا و286 أوكرانيا -معظمهم من النساء والأطفال- إلى إيطاليا منذ أن بدأ الجيش الروسي هجومه على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، بحسب وزارة الداخلية.

ورغم أن معظم هؤلاء اللاجئين وجدوا ملاذًا لدى أقارب وأصدقاء، فقد أُعلِن عن مبادرات خاصة وعامة في البلاد لتنظيم إقامة أعداد كثيرة أخرى.

وفي هذا الصدد قال زعيم الحزب الديمقراطي اليساري (إنريكو ليتا) “هذه ليست إلا البداية. مئات الآلاف من اللاجئين يأتون وعلينا أن نتحمل ذلك”.

وأضاف “ينبغي أن نكون مستعدين أيضا لاستقبال الروس الفارين من روسيا، هذا البلد الذي يتحول على نحو متزايد إلى سجن”.

وبحسب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (فيليبو غراندي) فإن عدد الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا بسبب الحرب الروسية وصل إلى مليونين اليوم الثلاثاء.

وكتب غراندي على حسابه في تويتر “اليوم وصل عدد اللاجئين الخارجين من أوكرانيا إلى مليوني شخص”.

وكانت الأمم المتحدة قد وصفت تدفّق اللاجئين من أوكرانيا بأنه “الأسرع في أوربا منذ الحرب العالمية الثانية”.