“نحارب من أجل الأطفال والنساء”.. وصول أول دفعة من المقاتلين الأجانب إلى أوكرانيا (فيديو)

تزامن إعلان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن استعداد 20 ألف مقاتل أجنبي المحاربة ضد روسيا مع انتشار مقطع مصور لعدد من الجنود البريطانيين في طريقهم إلى مناطق المواجهة.

ويظهر خلال المقطع المصور عدد من الجنود البريطانيين بالزي العسكري داخل أحد القطارات مع تعليق “وصول أول متطوعين بريطانيين إلى أوكرانيا جاؤوا للقتال ضد الجيش الروسي”.

وعّرف أحد الجنود نفسه قائلا “اسمي جاكسون من إنجلترا جئت إلى هنا وأتمنى أن أحقق النصر لأوكرانيا”.

وأضاف “جميعنا هنا على مستوى عالٍ من التدريب والدافع وراء مشاركتي في الحرب هو الجرائم التي تُرتكب ضد المدنيين وقصف الأطفال والاعتداء على النساء. كل هذا يجب أن يتوقف”.

بدوره، نشر أحد المتابعين على تويتر صورة علّق عليها “بدأ مشاة البحرية الملكية البريطانية في الوصول إلى أوكرانيا كمتطوعين للانضمام إلى القتال ضد حرب بوتين الإجرامية”.

وأشار إلى أن “الآلاف من قدامى المحاربين العسكريين من جميع أنحاء العالم في طريقهم حاليًا إلى أوكرانيا”.

Per Ukrainian sources, about 20,000 foreign volunteers are in Ukraine right now. https://t.co/WRucQ4TLhz

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، إن عدد المتطوعين الذين أعربوا عن رغبتهم في القتال في أوكرانيا “بلغ حاليا حوالي 20 ألفا” موضحا أنهم “ينحدرون بشكل أساسي من دول أوربية”.

وأضاف ” الكثير من الأشخاص حول العالم يكرهون روسيا لكن لا يجرؤ أحد على معارضتها ويأتي إلينا قدامى المحاربين والمتطوعين ذوي الخبرة من 52 دولة في العالم”.

20.000 foreign volunteers from 52 countries joined the "International Legion" to support #Ukraine army to defend the country against the #Russia'n aggressor

said Foreign Minister Kuleba pic.twitter.com/2lyx3lZPkM

— C4H10FO2P (@markito0171) March 6, 2022