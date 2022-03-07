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“متينة كالصخر”.. الصين تؤكد على قوة العلاقات مع روسيا وتقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا (فيديو)

7/3/2022

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الإثنين، قوة العلاقات بين بلاده وروسيا واصفًا إياها “بالراسخة والمتينة كالصخر”.

جاءت تصريحات الوزير الصيني في الوقت الذي أعلنت فيه بيجين عن مساعدات للتخفيف من الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وقال وانغ يي خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني إن الأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن في أوكرانيا “معقدة ولم تحدث بين عشية وضحاها”.

واستغل حديثه لتأكيد قوة العلاقات بين الصين وروسيا على الرغم من الإدانة الدولية للحرب الروسية الأوكرانية.

ورفضت الصين دعوات وضغوط غربية لإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا وطالبت الدول الغربية باحترام “المخاوف الأمنية المشروعة” لروسيا.

على الجانب الآخر، أعلن وأنغ أن الصين ستواصل جهودها الإنسانية من خلال تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا “في أقرب وقت ممكن” دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.

وأبدى الوزير الصيني استعداد بلاده العمل على وساطة لإيجاد حل للأزمة بين موسكو وكييف، مشيرًا إلى الرغبة الصينية في عقد مباحثات بين الدول المتنازعة.

وقال: ” ملتزمون باستقرار المنطقة وازدهارها ونرحب بكل المبادرات في هذا الشأن”.

ونوه أيضا إلى أن علاقات بيجين بالدولة الأوربية “استراتيجية وطويلة الأمد ولن تتغير” مضيفا “نأمل أن يتبنى الاتحاد الأوربي رؤية أكثر استقلالية تجاهنا”.

والأسبوع الماضي، كان كشف وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل عن ضرورة “توسط الصين في محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا” قائلا إن القوى الغربية “لا تستطيع القيام بهذا الدور”.

وأعربت الصين عن استعدادها للقيام بدور بناء في الدعوة إلى مفاوضات لحل الأزمة لكنها لم تُشارك حتى الآن في أي محادثات سلام أو عرضت استضافتها.

الصين قادرة على مواجهة تحديات الطاقة

على صعيد آخر، أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال كلمته علي هامش الاجتماع السنوي لبرلمان بلاده إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وقال إن بيجين “قادرة على توفير إمدادات كافية من الطاقة على الرغم من التحديات الخطيرة وارتفاع الأسعار”.

وأضاف “الصراعات الجيوسياسية والتغيرات في العرض والطلب العالميين للطاقة تشكل تحديا لتوفير إمدادات آمنة للطاقة لكن يمكننا تعزيز الإنتاج المحلي والحفاظ على الأسعار تحت السيطرة”.

وتستورد الصين أكثر من 70% من النفط و40% من الغاز لتغطية احتياجتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات