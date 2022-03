لقاء ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا هذا الأسبوع

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، أنه سيلتقي نظيريه الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديميترو كوليبا يوم 10 مارس/ آذار الجاري خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وفي تصريح للوزير التركي لوسائل إعلام محلية أوضح أنه يبذل هو والرئيس رجب طيب أردوغان مساعيَ دبلوماسية كبيرة من أجل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتحقيق سلام دائم بينهما.

وتابع “وزير الخارجية الروسي لافروف أبدى استعداده للمشاركة في هذا اللقاء وكذلك وزير الخارجية الأوكراني أكد مشاركته، وكلا الوزيرين طلبا حضوري في اللقاء ليكون اجتماعا ثلاثيا”.

وأعرب الوزير التركي عن أمله أن يكون الاجتماع الثلاثي المرتقب بداية مرحلة جديدة ونقطة انطلاق نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

Upon President @RTErdogan’s initiatives & our intensive diplomatic efforts, Foreign Ministers Sergei Lavrov of #Russia & Dmytro Kuleba of #Ukraine have decided to meet with my participation on the margins of @AntalyaDF.

Hope this step will lead to peace and stability.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 7, 2022