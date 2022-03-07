لقاء ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا هذا الأسبوع

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، أنه سيلتقي نظيريه الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديميترو كوليبا يوم 10 مارس/ آذار الجاري خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وفي تصريح للوزير التركي لوسائل إعلام محلية أوضح أنه يبذل هو والرئيس رجب طيب أردوغان مساعيَ دبلوماسية كبيرة من أجل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وتحقيق سلام دائم بينهما.

وتابع “وزير الخارجية الروسي لافروف أبدى استعداده للمشاركة في هذا اللقاء وكذلك وزير الخارجية الأوكراني أكد مشاركته، وكلا الوزيرين طلبا حضوري في اللقاء ليكون اجتماعا ثلاثيا”.

وأعرب الوزير التركي عن أمله أن يكون الاجتماع الثلاثي المرتقب بداية مرحلة جديدة ونقطة انطلاق نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

Upon President @RTErdogan’s initiatives & our intensive diplomatic efforts, Foreign Ministers Sergei Lavrov of #Russia & Dmytro Kuleba of #Ukraine have decided to meet with my participation on the margins of @AntalyaDF. Hope this step will lead to peace and stability. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 7, 2022

وكتب شاووش أوغلو في تغريدة “إثر مبادرات من جانب الرئيس (رجب طيب أردوغان) وجهودنا الدبلوماسية المكثفة قرر وزيرا خارجية روسيا (سيرغي لافرورف) وأوكرانيا (دميترو كوليبا) الاجتماع بمشاركتي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

من جهتها، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تطبيق تلغرام إلى أنه “وفقًا لاتفاق عبر الهاتف بين الرئيسين الروسي والتركي، من المقرر عقد لقاء على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوزير الأوكراني دميترو كوليبا”.

وكانت روسيا قد أطلقت فجر 24 فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وحليفة أوكرانيا لها علاقات وثيقة مع روسيا أيضا، وقد حرصت منذ بداية النزاع على الحفاظ على خط مفتوح مع العاصمتين.

وتحدث الرئيس التركي هاتفيا مع نظيره الروسي يوم الأحد، ودعا إلى “وقف عاجل وشامل لإطلاق النار” في أوكرانيا، لكن فلاديمير بوتين طالب باستيفاء الشروط الروسية أولًا.

وستكون هذا هو أول لقاء للوزير الروسي خارج بلاده منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.