روسيا تمتنع عن المثول أمام محكمة العدل الدولية في قضية الحرب على أوكرانيا (فيديو)

امتنعت روسيا عن المثول في الجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية، الإثنين، في قضية رفعتها أوكرانيا تطالب من خلالها أعلى محكمة في الأمم المتحدة بإصدار أمر لموسكو لوقف عمليتها العسكرية.

ووجد الوفد الأوكراني نفسه أمام مقاعد شاغرة عندما بدأ بعرض قضيته باسم شعب يتعرض على حد قوله “لهجمات قاتلة واضطر إلى الاحتماء بسبب المخاطر المتواصلة”.

وقال ممثل أوكرانيا في المحكمة في لاهاي أنطون كورينيفيتش إن الأمهات الأوكرانيات “يلدن أطفالهن تحت الأرض”.

وأضاف “كون المقاعد التي كان يفترض أن تملأها روسيا شاغرة فهذا يكشف الكثير عن موقفها”.

وتابع “هم (الروس) ليسوا هنا في هذه المحكمة، إنهم في ساحة المعركة يشنون حربا عدوانية ضد بلدي هذه هي الطريقة التي تحل من خلال روسيا النزاعات”.

وأشار أيضا إلى أن لمحكمة العدل الدولية دورا في هذه الأزمة، مضيفا “يجب وقف روسيا وللمحكمة دور تؤديه في ذلك”.

ودعا موسكو لحل الخلافات “كدولة متحضرة” قائلا “ألقوا أسلحتكم وقدموا أدلتكم”.

من جهتها، أوضحت جوان دونوهيو رئيسة محكمة العدل الدولية أن المحكمة “تأسف لعدم مثول روسيا في هذا الإجراء الشفوي”.

وفي السياق، قال ألكسندر شولغين السفير الروسي لدى هولندا حيث يقع مقر المحكمة إن الحكومة الروسية “لم تكن تنوي المشاركة في هذا الإجراء الشفوي”.

وقدّمت كييف طلبا في 26 من فبراير/شباط الماضي أمام محكمة العدل الدولية بعد أيام قليلة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 من الشهر ذاته، تدعو فيه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة يلزم موسكو بإيقاف حربها في أوكرانيا.

واتهمت كييف في الدعوى موسكو “بارتكاب أعمال إبادة وقتل عمد ضد المدنيين الأوكرانيين”.

WATCH LIVE: Ukraine presents its argument on its request for the indication of provisional measures in the case of Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #Russia) before the #ICJ https://t.co/fvTv03lUKA

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 7, 2022