حرب روسيا على أوكرانيا تقضي على حلم إيلون ماسك.. كيف ذلك؟

أدى ارتفاع تكاليف المواد الخام بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا إلى انتكاسة حلم إيلون ماسك -الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية- لطرح سيارات كهربائية بأسعار معقولة.

وقال المحلل الاقتصادي جريجوري ميلر لوكالة رويترز، إن ارتفاع أسعار النيكل والليثيوم وغيرها من المواد يهدد بإبطاء الاتجاه الطويل الأجل لانخفاض تكاليف البطاريات، وهو أغلى جزء في السيارات الكهربائية.

وأوضح ميلر أن ارتفاع أسعار المواد الخام سيؤخر اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق أوسع، مشيرًا إلى أن هذا العام قد يمثل أول زيادة سنوية في متوسط ​​سعر خلايا بطارية الليثيوم أيون.

زيادة المخاطر

وأدت العملية العسكرية في أوكرانيا إلى رفع أسعار النيكل لأعلى مستوى لها منذ 11 عامًا وسط مخاوف من تعطل الصادرات من روسيا المنتج الرئيسي.

كما ارتفعت أسعار الليثيوم بما يزيد على الضعف منذ نهاية العام، إذ انخفض العرض دون ارتفاع الطلب، وتنتج روسيا نحو 7% من النيكل المستخرَج من العالم، كما أنها مزود كبير للألمنيوم والبلاديوم.

وتم بيع السيارة الكهربائية في الولايات المتحدة بنحو 63 ألف دولار في المتوسط في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى بنحو 35% من متوسط ​​الصناعة الإجمالي لجميع المركبات الذي يزيد قليلًا على 46 ألف دولار، وفقًا لشركة الأبحاث (كوكس أوتوموتيف).

وقالت المحللة في الشركة ميشيل كريبس “أي شيء يضاف إلى التكلفة سيعيق اعتماد السيارات الكهربائية”.

مأزق

وشكلت المركبات الكهربائية نحو 9% من إجمالي مبيعات السيارات العالمية العام الماضي وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، وتتوقع شركة (أليكس بارتنرز) الاستشارية أن تصل هذه الحصة إلى نحو 24% بحلول عام 2030.

وقالت رويترز، إن أكثر من نصف المستهلكين ليسوا مستعدين لدفع 500 دولار إضافية مقدمًا لشراء سيارة كهربائية، على الرغم من انخفاض تكاليف التشغيل، وفقًا لدراسة 2021 من قبل (أو سي آند سي غلوبال سبيدوميتر) على المستهلكين في الولايات المتحدة والصين ودول أخرى.

ويمكن أن يضع ذلك صانعي السيارات في مأزق إذا كانوا يريدون جذب المشترين الرئيسيين، بدلًا من عملاء الرفاهية الذين يقدّمون لهم خدماتهم حاليًا.

ورفعت تسلا تكلفة سيارة (سيدان) النموذجية بنسبة 18% إلى 44 ألفًا و990 دولارًا منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، بسبب مشاكل سلسلة التوريد التي تأثرت خلال جائحة كورونا.

وقال ماسك في يناير، إن تسلا لم تطور بعد سيارة بقيمة 25 ألف دولار كان قد وعد بها عام 2020.

واستفاد بعض التجار في الولايات المتحدة من نقص السيارات لفرض مزيد من الرسوم على المركبات الكهربائية، مما أثار تحذيرات من شركات صناعة السيارات.