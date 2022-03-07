حرب روسيا على أوكرانيا.. آخر تطورات اليوم الـ12 لحظة بلحظة (بث مباشر)

يواصل الجيش الروسي، اليوم الإثنين، هجومه الشامل في أوكرانيا، حيث يقصف خاركيف ثانية المدن الكبرى في البلاد، ويحاول تطويق العاصمة كييف، مع دخول الحرب يومها الثاني عشر.

ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية لكن الأمل في نجاحها ضئيل.

وأدى تفاقم الصراع، صباح الإثنين، إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق الدولية مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار النفط والذهب وهبوط حاد في أسواق الأسهم في آسيا.

واستهدف قصف جوي مكثف مساء الأحد مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، فأصاب مجمعا رياضيا تابعا لجامعة محلية ومبانيَ مدنية.

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تركز جهودها على مدن خاركيف، وتشيرنيغوف (شمال) وسومي (شمال شرق) وميكولاييف (جنوب) وتحشد مواردها لشن هجوم على كييف.

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وهذه أبرز تطورات اليوم الـ(12).. لحظة بلحظة:

منذ دقيقة وزير الخارجية الأمريكي: الصين تتحدث دائما عن استقرار النظام العالمي لكنها لم تدن انتهاك روسيا لوحدة أوكرانيا وسيادتها.

منذ 7 دقائق وزير الخارجية الأمريكي: سنزيد الضغط على روسيا وسنواصل الدعم لأوكرانيا.

منذ 8 دقائق وزير الخارجية الأمريكي: الناتو يراجع بصفة مستمرة وضعيته الدفاعية بما في ذلك بحث نشر مزيد من التعزيزات الدائمة.

منذ 9 دقائق وزير الخارجية الأمريكي: سنعزز وجود الناتو في الضفة الشرقية الأوربية ونحن بصدد تقييم الاحتياجات لنشر مزيد من القوات.

منذ 10 دقائق وزير الخارجية الأمريكي: أكثر من 4000 شخص اعتقلوا أمس في روسيا بسبب تظاهرهم ضد الحرب.

منذ 10 دقائق وزير الخارجية الأمريكي: ضاعفنا الكلفة على موسكو وعلى كل من يشارك معها في الحرب على أوكرانيا.

منذ 10 دقائق وزير الخارجية الأمريكي: النظام العالمي المستند إلى الأمن يتعرض للتهديد من روسيا جراء عدوانها غير المبرر على أوكرانيا.

منذ 32 دقيقة وكالة تاس عن نائب رئيس الوزراء الروسي: كييف رفضت مقترح فتح الممرات الإنسانية الذي قدمته موسكو.

منذ 35 دقيقة ممثل أوكرانيا في محكمة العدل الدولية: يجب وقف روسيا وللمحكمة دور في هذا الصدد.

منذ 36 دقيقة رويترز عن الرئيس الأوكراني: نحث العالم على مقاطعة النفط والصادرات الروسية.

منذ 36 دقيقة رويترز عن الرئيس الأوكراني: أطلب من القادة الغربيين تزويدنا بالطائرات العسكرية.

منذ 37 دقيقة رويترز عن الرئيس الأوكراني: مستقبل أوروبا تقرره حاليا المقاومة الأوكرانية.

منذ 37 دقيقة هيئة الأركان الأوكرانية: سفينة روسية توجه ضربات لموقع للقوات الأوكرانية في منطقة أوديسا.

منذ ساعة رئيس الإدارة العسكرية لمدينة خاركيف: أسرنا نائب قائد كتيبة روسية وأسقطنا 3 طائرات مقاتلة.

منذ ساعة وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 2396 منشأة عسكرية أوكرانية منذ انطلاق العملية العسكرية.

منذ ساعة وزارة الدفاع الروسية: فتح 6 ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركيف وسومي باتجاه مدن أخرى.

منذ ساعة نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: نطالب موسكو بتثبيت وقف إطلاق النار للتمكن من فتح الممرات الإنسانية.

منذ ساعتين وسائل إعلام فرنسية تنقل عن المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية نفيه أن يكون ماكرون طلب من بوتين فتح ممرات آمنة في أوكرانيا للذهاب نحو روسيا.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الروسية: أسقنا 4 مقاتلات أوكرانية مساء أمس الأحد.

منذ ساعتين مجلس بلدية غوستوميل: الجيش الروسي يقتل عمدة المدينة أثناء توزيعه مساعدات على المدنيين.

منذ ساعتين الجيش الأوكراني: مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي وتدمير 114 طائرة مقاتلة ومروحية و 999 آلية مدرعة و 3 سفن وقوارب روسية منذ بداية الهجوم.

منذ ساعتين مستشار الرئيس الأوكراني: الحوار متواصل مع روسيا بشأن عمليات إجلاء المدنيين عبر ممرات إنسانية.

منذ ساعتين الخارجية الإيرانية: نرفض الحروب لحل الأزمات الدولية وهذا موقف جوهري في سياستنا الخارجية.

منذ ساعتين الخارجية الإيرانية: ما يحدث في أوكرانيا نتيجة سياسات حلف النيتو التوسعية والأمنية في المنطقة.

منذ ساعتين الخارجية الإيراانية: ندعو روسيا وأوكرانيا إلى الحوار وإعلان وقف إطلاق النار.

منذ ساعتين سكان العاصمة الأوكرانية يغادرونها بعد إعلان القوات الروسية عن وقف مؤقت لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية.

منذ ساعتين وزير الخارجية الصيني: بيجين مستعدة للقيام بالوساطة اللازمة لحل الأزمة الأوكرانية.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الصيني: الهدف الفعلي لواشنطن تشكيل تركيبة شبيهة بالنيتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الصيني: بيجين وواشنطن عليهما إيجاد طريقة للتعايش لكن من حقنا الدفاع عن حقوقنا المشروعة.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الصيني: الولايات المتحدة تحاول استفزازنا في ملفات مرتبطة بمصالحنا.

منذ 3 ساعات وكالة الأنباء الأوكرانية: الجيش الروسي سيطر على 6 مد رئيسية في مقاطعة زاباروجيا.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الصيني: التوتر يتزايد في أوكرانيا ونعمل على إجلاء المواطنين الصينيين.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الصيني: المفاوضات الأوكرانية الروسية يجب أن تستمر وحل الأزمة يتطلب هدوءا وعقلانية.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الصيني: يجب أن نركز على الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الصيني: سنواصل دعمنا للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الصيني: الصليب الأحمر الصيني سيساهم في تقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الصيني: ملتزمون بالشراكة والصداقة مع روسيا وعلاقاتنا مبنية على عدم الانحياز والمواجهة.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الصيني: الصين وروسيا ترفضان العودة إلى عقلية الحرب الباردة أو المواجهة.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الصيني: الصين وروسيا ستحافظان على شراكتهما وتطويرها رغم الضغوط الدولية.

منذ 3 ساعات فايننشال تايمز: مسؤولون أمريكيون يعقدون اجتماعات في فنزويلا للبحث عن إمدادات نفطية بديلة عن النفط الروسي.

منذ 3 ساعات الاستخبارات البريطانية: شبكة الإنترنت في أوكرانيا قد تتعطل بسبب الضربات الروسية للبنية التحتية.

منذ 3 ساعات رويترز عن الاستخبارات البريطانية: من المحتمل أن تستهدف روسيا البنية التحتية للاتصالات في أوكرانيا للحد من الوصول للأخبار والمعلومات الموثوقة.

منذ 3 ساعات وزير الدفاع الأوكراني: انخفاض مؤقت للهجمات الروسية في مناطق القتال.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: عززنا التواجد العسكري في الجبهة الشرقية لدول الناتو وستحدث هذه التعزيزات فرقا.

منذ 3 ساعات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: من غير المقبول أن تفرض دولة على أخرى سياساتها وأن تملي عليها قوانينها.

منذ 3 ساعات وكالة الأنباء الروسية: شركة غازبروم تواصل ضخ شحنات الغاز عبر أوكرانيا عند مستوياتها الاعتيادية بواقع 109.5 مليون متر مكعب.

منذ 3 ساعات وكالة ريا نوفوستي عن الخارجية الروسية: محاولات بولندا مصادرة عقارات روسية في وارسو غير قانونية وسنرد بشكل مناسب إذا تم ذلك.

منذ 3 ساعات سي إن إن عن مسؤول أمني أمريكي: روسيا أطلقت 600 صاروخ منذ بداية غزوها لأوكرانيا والمقاومة القوية أبطأت تقدم قواتها.

منذ 3 ساعات بلومبيرغ: الروبل الروسي ينخفض بنسبة 10% ليسجل تراجعا قياسيا عند مستوى 136.5 روبل للدولار الواحد.

منذ 3 ساعات هيئة الطوارئ الأوكرانية: انتشال 8 جثث من تحت أنقاض مبان بمدينة خاركيف جراء القصف الروسي واندلاع 21 حريقا في أماكن مختلفة بالمدينة.

منذ 3 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: المحتلون الروس يقصفون المدنيين والمباني السكنية ويخالفون قواعد القانون الدولي.

منذ 3 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: قواتنا تواصل تنفيذ عملياتها لمنع تقدم العدو في جميع المناطق وخسائره فادحة.

منذ 3 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: الروس يحتجزون النساء والأطفال رهائن ويمنعون المدنيين من الخروج من منازلهم.

منذ 3 ساعات بلومبيرغ: الروبل الروسي ينخفض بنسبة 10% ليسجل تراجعا قياسيا عند مستوى 136.5 روبل للدولار الواحد.

منذ 4 ساعات رويترز: نيوزيلندا تقرر فرض عقوبات على النخبة الحاكمة في روسيا من بينها حظر دخول 100 شخص للبلاد.

منذ 4 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية تقول إن القوات الروسية تستخدم المطارات في بيلاروسيا لشن ضرباتها الجوية.

منذ 4 ساعات نيويورك تايمز: القوات الروسية استهدفت فجر الإثنين مدينة ميكولايف الاستراتيجية الساحلية بقصف مدفعي ثقيل.

منذ 4 ساعات نيويورك تايمز عن مسؤولين: واشنطن وحلف شمال الأطلسي زودا أوكرانيا بنحو 17 ألف قطعة سلاح مضادة للدبابات في أقل من أسبوع.

منذ 4 ساعات نيويورك تايمز عن مسؤولين: واشنطن زودت الرئيس الأوكراني بمعدات اتصالات مشفرة لتأمين تنقلاته واتصالاته مع بايدن.

منذ 4 ساعات نيويورك تايمز عن مسؤولين: واشنطن أوفدت فريقا لشرق أوروبا لمواجهة الهجمات الرقمية الروسية واعتراض الاتصالات.

منذ 4 ساعات رويترز: سعر النيكل يرتفع في بورصة لندن للمعادن بنسبة تتجاوز 20% بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.

منذ 4 ساعات السفيرة البريطانية لدى أوكرانيا: الغزو الروسي لأوكرانيا تزيد قسوته أكثر فأكثر ويتعمد الاعتداء على المدنيين.

منذ 4 ساعات الانفصاليون في لوغانسك: انفجار مستودع للنفط نتيجة قصف صاروخي من القوات الأوكرانية.

منذ 4 ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية: روسيا تقصف الممرات الإنسانية وتحتجز النساء والأطفال رهائن.

منذ 4 ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية: مدينة إربين شمالي كييف محرومة من الكهرباء والماء والتدفئة منذ 3 أيام.

منذ 4 ساعات دوي صافرات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 4 ساعات إنترفاكس عن الدفاع الروسية: سيتم فتح ممرات من كييف وماريوبول وخاركيف وسومي بناء على طلب الرئيس الفرنسي.