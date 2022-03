بوتين بعد اتصاله بماكرون: التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية أساس للحوار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده للحوار مع أوكرانيا إذا تم “التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة”.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان أن الرئيسين أجريا، مساء الأحد، محادثة هاتفية “بمبادرة من الطرف الفرنسي”.

وتعد المحادثة هي الرابعة بين بوتين وماكرون منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط الماضي، وتأتي في خضم محاولات فرنسية لإيجاد حل تفاوضي للأزمة وضمان سلامة المدنيين والمنشآت النووية في أوكرانيا.

وأوضح بيان الكرملين أنه “في ظل القلق الذي أعرب عنه الرئيس ماكرون بشأن ضمان أمن محطات الطاقة النووية على أراضي أوكرانيا أبلغه بوتين بشكل مفصل بالاستفزاز الذي نفذه المتشددون الأوكرانيون في منطقة محطة الطاقة النووية في زابورجيا بمشاركة مجموعة تخريبية”.

واتفق الرئيس الروسي ونظيره الفرنسي على الاستمرار في الاتصالات بين بلديهما على مختلف المستويات لمتابعة بحث الأزمة الأوكرانية الروسية.

​​​​​​​وشدد الكرملين على أن “النقطة الأهم تكمن في أن يتعامل الجانب الأوكراني بجدية للتوصل إلى اتفاقات يعتبر تنفيذها مهما لوقف الأعمال القتالية”.

من جهتها، أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا أشارت خلاله إلى تشديد ماكرون على الضرورة المطلقة لتجنب أي اعتداء على سلامة المنشآت النووية المدنية الأوكرانية بموجب قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت البيان إلى تجديد الرئيس الفرنسي مطالبته موسكو باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين وإيصال المساعدات.

وأشار البيان إلى تركيز ماكرون خلال الاتصال الهاتفي على “أهمية الحل التفاوضي الذي يكون مقبولا بالنسبة للأوكرانيين”.

وقال إن ماكرون استغل الاتصال الهاتفي مع بوتين “للتعبير عن قلقه بشأن هجوم وشيك على مدينة أوديسا” دون مزيد من التفاصيل.

I spoke with President Putin and then with President Zelensky. We are striving to preserve the integrity of Ukraine's civilian nuclear plants, in addition to other priority demands we presented to Russia: a ceasefire and the protection of civilians.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 6, 2022