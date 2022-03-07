الذهب يتجاوز حد 2000 دولار والبلاديوم يرتفع لمستويات قياسية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

تخطت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، ألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف مع إقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية المتصاعدة، في وقت دفعت فيه مخاوف من توقف الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1986.83 دولارا للأوقية (الأونصة) اعتبارا من الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس/ آب 2021 مسجلا 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1992.00 دولارا.

وارتفع البلاديوم 4.3% إلى 3130.16 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.76 دولارا للأوقية كما قفز البلاتين بـ2% إلى 1143.47 دولارا.