تدفق هائل للنازحين عبر الحدود الأوكرانية والاتحاد الأوربي يتوقع فرار 5 ملايين (فيديو)

تعُم حالة من الفوضى في محطات القطارات في المدن الأوكرانية المهددة بتقدم القوات الروسية، مع سعي نساء وأطفال إلى الرحيل بحثا عن الأمان بعد وداع أزواجهن وآبائهن الذين بقوا للقتال.

وكانت موسكو قد أعلنت، اليوم الإثنين، وقف إطلاق النار في أماكن محددة وفتح ممرات إنسانية للسماح بإجلاء مدنيين من مدن أوكرانية عدة -من بينها العاصمة كييف- حيث دوّت صافرات الإنذار فجرًا في اليوم الثاني عشر من الغزو الروسي.

ويأتى الإعلان الروسي بعد ليلة تخللتها عمليات قصف جوي وبحري وبري عنيف استهدفت مدنًا أوكرانية عدة فيما دفع النزاع أكثر من 1.5 مليون شخص على الفرار من أوكرانيا واللجوء إلى دول الجوار بحسب الأمم المتحدة.

وأوضح الجيش الروسي أن هذا القرار اتّخذ بعد “طلب شخصي” من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث أجرى الرئيسان محادثات هاتفية أمس الأحد استمرت ساعتين.

“نتوقع فرار 5 ملايين شخص”

وأكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع فرار ما يصل إلى خمسة ملايين أوكراني من بلادهم إذا واصلت روسيا قصفها لأوكرانيا.

وقال بوريل للصحفيين -لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوربي في مونبلييه بفرنسا- “علينا أن نستعد لاستقبال نحو 5 ملايين شخص. يجب أن نحشد كل موارد الاتحاد الأوربي لمساعدة الدول التي ستستقبل هؤلاء الناس”.”

وأضاف “سنحتاج إلى المزيد من المدارس والمزيد من مراكز الاستقبال والمزيد من كل شيء”.

وتعهد بوريل أيضا بإجراء المزيد من التدقيق في إنفاق الاتحاد الأوربي على المساعدات المقدمة للدول التي دعّمت روسيا دبلوماسيًا أو امتنعت عن انتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا.