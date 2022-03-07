ألمانيا تعارض حظر واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا.. إليك التفاصيل

عبّر وزيرا الخارجية والمال الألمانيان عن رفضهما لفرض حظر على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا في إطار عقوبات جديدة مرتبطة بحرب روسيا على أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة (أيه آر دي) “يجب أن نكون قادرين على الاستمرار (في فرض العقوبات) بمرور الوقت”.

[About energy embargo from #Russia]

‘foreign minister Annalena Baerbock said … . “It’s no use if in three weeks we find out that we only have a few days of electricity left in Germany and therefore we have to go back on these sanctions,” she told’#Ukraine https://t.co/G0S9J4u0Vg — Good Karma (@good_karma_bon) March 7, 2022

وأضافت أن فرض العقوبات سيكون “غير مجدٍ إذا اكتشفنا في غضون ثلاثة أسابيع أنه لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة من التغذية بالكهرباء في ألمانيا وأنه سيتعين علينا الرجوع عن هذه العقوبات”.

وتابعت بيربوك في تصريحات منفصلة لقناة (زي دي إف) “نحن مستعدون لدفع ثمن اقتصادي باهظ جدا” لكن “إذا انطفأت الأنوار غدا في ألمانيا أو في أوربا فهذا لن يوقِف الدبابات”.

وبدا وزير المال الألماني كريستيان ليندنر مشكّكًا أيضا، وقال لصحيفة (بيلد) الألمانية “يجب ألا نحد من قدرتنا على الصمود بمرور الوقت”، معتبرًا أن اتخاذ قرار أحادي بشأن حظر واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا “سيكون له تأثير سلبي على هذه القدرة”.

German ministers warn against boycotting Russian oil https://t.co/1PjfoJkYEA — Georgi Gotev & EURACTIV.bg (@GeorgiGotev) March 7, 2022

من جهة أخرى، قال ليندنر، الأحد، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها مجموعة السبع على روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا “ستؤثر قبل كل شيء على المتمولين (رجال الأعمال والنخبة) ” الذين استفادوا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح لقناة (أيه آر دي) عندما سئل عن تحرك مجموعة السبع التي تتولى ألمانيا رئاستها حاليًّا “نحن نعمل على عقوبات أخرى”.

وتابع “أريد أن تؤثر (العقوبات) بشكل خاص على المتمولين. لا يمكن لأولئك الذين استفادوا من بوتين وسرقوا ثروات الشعب الروسي من خلال الفساد الاستفادة من ثرواتهم في ديمقراطياتنا الغربية”.

German Finance Minister Christian Lindner and Foreign Minister Annalena Baerbock on Sunday opposed a ban on imports of gas, oil and coal from Russia in the wake of new sanctions on the invasion of Ukraine, AFP was quoted as saying by Agerpres. — Daniel Andrey (@andrey_botea) March 7, 2022

ولدى سؤاله عن إمكانية نشوب نزاع نووي بين روسيا وبعض الدول الغربية، أكد ليندنر أن “الحكومة الألمانية الفدرالية تبذل كل ما في وسعها لتجنب هذا السيناريو الفظيع والمخيف”.

وأعلنت مجموعة السبع في بيان، الجمعة، عزمها على فرض “عقوبات جديدة صارمة” على موسكو ردًّا على تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد أدرجتا على لائحتهما السوداء متمولين جددًا مقربين من الرئاسة الروسية استهدفهم، في وقت سابق، الاتحاد الأوروبي بالعقوبات.

وكان من الإجراءات الملموسة ضد النخبة الروسية مصادرة يخت ضخم مملوك لشركة مرتبطة برئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، الخميس، في جنوب فرنسا.

بدوره أكد بوتين، السبت، أن العقوبات المفروضة على بلاده أقرب إلى “إعلان حرب” حتى لو “لم نصل إلى ذلك بعد”.

جدير بالذكر أنه في أعقاب اعتراف الرئيس الروسي “باستقلال” منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2) مع روسيا.

ويمتد هذا الأنبوب القادر على نقل 55 مليار متر مكعب من الغاز في العام على 1230 كيلومترا تحت مياه بحر البلطيق وهو الطريق نفسه الذي يمتد عليه مشروع (نورد ستريم 1) الذي دخل الخدمة عام 2012.