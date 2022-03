ألمانيا تعارض حظر واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا.. إليك التفاصيل

عبّر وزيرا الخارجية والمال الألمانيان عن رفضهما لفرض حظر على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا في إطار عقوبات جديدة مرتبطة بحرب روسيا على أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة (أيه آر دي) “يجب أن نكون قادرين على الاستمرار (في فرض العقوبات) بمرور الوقت”.

[About energy embargo from #Russia]

‘foreign minister Annalena Baerbock said … . “It’s no use if in three weeks we find out that we only have a few days of electricity left in Germany and therefore we have to go back on these sanctions,” she told’#Ukraine https://t.co/G0S9J4u0Vg

