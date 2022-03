“أطنان من الذهب هُرِّبت من السودان لإنقاذ بوتين”.. تقرير بالتلغراف يفجر جدلا واسعا (فيديو)

أثار تقرير نشرته صحيفة التلغراف البريطانية تحت عنوان “ذهب السودان ينقذ بوتين من العقوبات الغربية”، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والعربية والعالمية.

وتحدثت الصحيفة عن دور الذهب الأفريقي -الذي يتم تهريب جزء منه عبر السودان- في إنقاذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العقوبات الغربية.

وقالت الصحيفة إن روسيا هربت مئات الأطنان من الذهب بصورة غير شرعية من السودان على مدار الأعوام الماضية، ضمن عملية لتحصين روسيا من العقوبات الاقتصادية جراء الحرب على أوكرانيا.

وتفاعلًا مع التقرير كتب الدبلوماسي الأمريكي السابق (ألبيرتو ميغيل فيرنانديز) “بدأت أتساءل عما إذا كان الانقلاب السوداني جزءا من خطة أكبر مرتبطة بحرب أوكرانيا. أجزاء من اللغز أم نظرية مؤامرة أخرى؟ كيف استعد بوتين للعقوبات بأطنان من الذهب هُرِّبت من السودان؟”.

وغرد الصحفي السوداني محمد خليفة “دور سوداني (غير متوقع) لدعم بوتين في حربه ضد أوكرانيا”، كما كتبت الصحفية المصرية سارة عثمان “الدول (المتحضرة) تنهب الدول (غير المتحضرة) ويسرقونها ويجردونها من مواردها ثم تأتي كائنات تقول: أوكرانيا متحضرة عن العراق وأفغانستان. يا ليت تضيفون السودان بالمرة”.

This interesting story about #Russia and #Sudan's gold puts the #SudanCoup in a sinister new light. Every knows that Russia supported that coup but did they do so because of the upcoming Ukraine War? https://t.co/bO9AV87ujd

— Alberto Miguel Fernandez (@AlbertoMiguelF5) March 4, 2022