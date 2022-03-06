تحت القصف.. الجزيرة مباشر عند آخر حواجز الجيش الأوكراني شمالي كييف (فيديو)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر في منطقة تقع عند آخر حواجز الجيش الأوكراني في بلدة (خورونيتشا) شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

ووسط سماع إطلاق أصوات النار، تحدث جنود يحملون أسلحتهم عما يجري في المنطقة من اشتباكات بينهم وبين القوات الروسية التي لا تبعد عنهم كثيرا.

وقال أحد الجنود إنهم لا يهابون من أصوات زخات الرصاص التي تملأ الفضاء، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لقصف الطائرات الروسية مع تدفق المدنيين الذين يفرون من هذا القصف.

مواطن أوكراني يبكي زوجته التي قُتلت برصاص قناص روسي عند حاجز بلدة خورونيتشا شمال العاصمة كييف#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/FmC3QDJ5XF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

وأكد أنهم يتعرضون إلى هجمات الطائرات على مدار اليوم، وأشار إلى حادثة قتلت فيها امرأة من قبل من قال إنه قناص روسي من على بناية مشرفة على المنطقة.

وقال إن المنطقة تعاني من نقص المواد الغذائية والوقود بسبب قصف محطات الكهرباء من قبل القوات الروسية.

تصاعد أعمدة الدخان

وفي المنطقة التي تتعرض دوما لنيران القوات الروسية، شُوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد، بينما تسمع أصوات القذائف التي تتساقط على المباني والبيوت بصورة متواصلة.

وقال موفد الجزيرة مباشرعبد العزيز مجاهد إن الكثير من المنازل في المنطقة مدمرة والنيران تشتعل فيها جراء القذائف، في حين يتبادل الجيشان الروسي والأوكراني السيطرة عليها.

ووسط هذه النقطة الملتهبة في أوكرانيا، هناك حالة تأهب كبيرة وحركة دؤوبة وسط القوات الأوكرانية في المنطقة، مع تقدم القوات الروسية.

اشتباكات عنيفة

ووقعت اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية في منطقة إربين قرب العاصمة الأوكرانية كييف وسط حالة من الهلع وسط المدنيين.

وشُوهد عدد من السكان المذعورين يهربون عبر الطرقات وسط حالة من التعب، فيما كان جنود يحاولون مساعدتهم بحمل الأطفال والأغراض بعيدا إلى أماكن آمنة.

كما شُوهدت سحب من الدخان الأبيض وسُمعت أصوات الانفجارات في مكان لا يبعد كثيرا، في حين صعد مدنيون إلى حافلة وهم يلهثون.