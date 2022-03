تشمل 6 محاور.. بريطانيا تعتزم تقديم خطة عمل لإفشال “الغزو الروسي لأوكرانيا” وموسكو تتوعد

يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقديم خطة عمل دولية، قال إنها “تهدف لإفشال الغزو الروسي لأوكرانيا” حسب ما أعلن مكتبه أمس السبت.

وبعد موجة غير مسبوقة من العقوبات الغربية ضد مصالح روسية ردا على عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، سيدعو جونسون المجتمع الدولي إلى تجديد جهوده المنسقة ضد موسكو.

ويأتي ذلك عبر “خطة عمل مؤلفة من 6 نقاط” يُفترض أن يفصّلها اليوم الأحد، وفق ما أوضحت الحكومة البريطانية في بيان.

