تشمل 6 محاور.. بريطانيا تعتزم تقديم خطة عمل لإفشال “الغزو الروسي لأوكرانيا” وموسكو تتوعد

يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقديم خطة عمل دولية، قال إنها “تهدف لإفشال الغزو الروسي لأوكرانيا” حسب ما أعلن مكتبه أمس السبت.

وبعد موجة غير مسبوقة من العقوبات الغربية ضد مصالح روسية ردا على عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، سيدعو جونسون المجتمع الدولي إلى تجديد جهوده المنسقة ضد موسكو.

ويأتي ذلك عبر “خطة عمل مؤلفة من 6 نقاط” يُفترض أن يفصّلها اليوم الأحد، وفق ما أوضحت الحكومة البريطانية في بيان.

I’ve been lost in admiration by the way in which the British public has responded to the brutal Russian invasion of Ukraine. From community groups to sports clubs and businesses, everyone in the UK has been united in their support for the Ukrainian people. pic.twitter.com/gzj0Wtb6W6 — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 5, 2022

وقال جونسون في بيان إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يفشل، وينبغي علينا التأكد من أنه سيفشل في هذا العمل العدواني”.

وأضاف “لا يكفي التعبير عن دعمنا للنظام الدولي القائم على قواعد، بل يجب علينا الدفاع عنه ضد محاولة متواصلة لإعادة كتابة القواعد بالقوة العسكرية”.

لقاءات وخطة عمل

وتحقيقا لهذا الهدف، يلتقي بوريس جونسون يوم الإثنين في مقر حكومته بشكل منفصل ثم خلال اجتماع ثلاثي، مع نظيريه الكندي جاستن ترودو والهولندي مارك روتي.

ويستقبل رئيس الوزراء البريطاني يوم الثلاثاء في لندن قادة مجموعة فيشغراد التي تضم المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وتتضمن خطة العمل:

حشد تحالف إنساني دولي لأوكرانيا.

دعم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.

زيادة الضغط الاقتصادي ضد النظام الروسي إلى الحد الأقصى.

منع “التطبيع الخبيث” لما تفعله روسيا بأوكرانيا.

متابعة المسار الدبلوماسي توصلا إلى خفض للتصعيد.

إطلاق “حملة سريعة” لتعزيز الأمن في المنطقة الأوربية الأطلسية.

The UK has led the way with our toughest ever sanctions package against Putin’s regime and we’re bolstering this with new powers in our arsenal to go further and faster. We will ramp up pressure on criminal elites trying to launder money on UK soil & close the net on corruption. https://t.co/v9xF0RSEPo — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

روسيا تتوعد

وتوعدت وزارة الخارجية الروسية باتخاذ “إجراءات صارمة لكن متناسبة” ضد المصالح البريطانية في روسيا، ردا على ما وصفته “بهيستيريا العقوبات” في لندن.

وقالت الوزارة إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا، الأمر الذي لم يترك لموسكو أي خيار سوى الرد باتخاذ إجراءات غير محددة حتى الآن “ستقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا”.