“سنجلس ونتفرج”.. ترمب يقترح قصف الجيش الروسي بطائرات أمريكية عليها العَلم الصيني

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بتصريح “غريب” اقترح فيه إمكانية استخدام طائرات أمريكية لقصف الجيش الروسي بعد وضع العَلم الصيني عليها.

وقال ترمب خلال حفل للمانحين “علينا وضع علم الصين على طائراتنا (إف-22) ثم نرسلها لحرق الجيش الروسي في الليل، ونقول إن الصين فعلتها ولسنا نحن، وسيبدآن بالقتال، بينما نجلس ونتفرج”.

واقترح ترمب ذلك مساء أمس السبت، في حديث إلى مانحي اللجنة الوطنية الجمهورية، بشأن الخطوات التي يجب على الولايات المتحدة اتخاذها ردًّا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال “من خلال وضع العلم الصيني على المقاتلات الأمريكية ستكون الولايات المتحدة قادرة على تعليم روسيا درسًا دون تحمّل المسؤولية عن ذلك في الوقت نفسه”.

ورغم أن ترمب لم يعد رئيسًا للولايات المتحدة، فإنه لا يزال يثير الجدل بتصريحات تبدو غريبة، حول العمليات العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا.

'We should take our planes, put Chinese flag on them and bomb the hell out of Russia', says ex US President Donald Trump on Russia-Ukraine war https://t.co/OUD8xE8syY — OpIndia.com (@OpIndia_com) March 6, 2022

اقتراح يهدد العالم

ووفقًا لتغريدة نشرها الصحفي الاستقصائي بصحيفة واشنطن بوست (جوش داوسي)، فقد اقترح الرئيس الأمريكي السابق رؤيته للتعامل مع الوضع المتدهور في أوكرانيا حيث تواصل القوات الروسية محاولة الاستيلاء على العاصمة كييف منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وما إن نشر الصحفي داوسي تغريدته حتى شاركها الآلاف من مستخدمي تويتر، وأعرب العديد منهم عن ارتياحهم لأن ترمب لم يعد رئيسًا، قائلين إن اقتراحه يهدد العالم بأسره بحرب عالمية محتملة.

وأواخر الشهر الماضي، أشاد ترمب باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرقي أوكرانيا، واصفًا ذلك بأنه عمل “عبقري”، لكنه قال إن هذه الأزمة ما كانت لتحدث في ظل إدارته.

Trump mused to donors that we should take our F-22 planes, "put the Chinese flag on them and bomb the shit out" out of Russia. "And then we say, China did it, we didn't do, China did it, and then they start fighting with each other and we sit back and watch." — Josh Dawsey (@jdawsey1) March 6, 2022

وخلال مداخلة هاتفية على قناة فوكس نيوز في أغسطس/آب 2020، عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة، اتهم ترمب الصين “بنسخ طائرة F-22 أمريكية الصنع” مما يشير إلى أن طراز (Chengdu J-20) الصيني الصنع هو نسخة طبق الأصل من F-22.

Trump said NATO was a "paper tiger." And he added of Ukraine: "At what point, do we say can we not take this massive crime against humanity? We can't let it happen. We can't let it continue to happen." — Josh Dawsey (@jdawsey1) March 6, 2022

وفي حديثه عن رد الدول الغربية في مواجهة الهجوم الروسي، قال ترمب إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) كان دائمًا “نمرًا من ورق” وأضاف “عند أي نقطة نقول لا يمكننا تحمّل هذه الجريمة الجسيمة ضد الإنسانية؟ لا يمكننا أن ندعها تستمر في الحدوث”.

وكان الرئيس السابق من أشد منتقدي الناتو، وكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون في مذكراته “أن ترمب كان حريصًا على سحب الولايات المتحدة من الناتو في مدة ولايته الثانية”.