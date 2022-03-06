حرب روسيا على أوكرانيا.. آخر تطورات اليوم الـ 11 لحظة بلحظة (بث مباشر)

مع دخول حرب روسيا على أوكرانيا يومها الـ11، عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته من أن العمليات العسكرية التي تشنها قواته في أوكرانيا ستحقق أهدافها، بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه في المناطق التي سيطر عليها الروس للمقاومة.

يأتي ذلك بينما تبحث واشنطن تأمين بديل لزيلينسكي في حال مقتله أو اعتقاله وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف حيث تشتد الغارات، في وقت أُعلن فيه عن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد بين الطرفين غدًا الإثنين.

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وهذه أبرز تطورات اليوم الـ(11).. لحظة بلحظة:

منذ 25 دقيقة جونسون:

الخطة المقترحة منا لدعم أوكرانيا: الانفتاح على أي حلول دبلوماسية وبما يساعد في خفض التصعيد.

تقديم المزيد من الدعم العسكري للحكومة الأوكرانية للدفاع عن نفسها.

زيادة الضغط عبر العقوبات الاقتصادية بحيث تتضمن منع أي بنك روسي من الاستفادة من نظام سويفت.

الحشد لتحالف دولي إنساني يحقق وقفا لإطلاق النار ويسمح للمدنيين بالخروج عبر ممرات آمنة.

منذ 27 دقيقة رئيس الوزراء البريطاني يطرح في مقالة بنيويورك تايمز خطة من 6 بنود لدعم أوكرانيا.

منذ 25 دقيقة سلطات ماريوبول الأوكرانية:

وقف إطلاق النار المؤقت سيكون من الساعة 10 صباحا إلى 9 مساء.

إجلاء المدنيين وفق وقف اتفاق إطلاق النار سيبدأ في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

منذ 24 دقيقة مستشار الرئيس الأوكراني: ألحقنا خسائر فادحة بالقوات الروسية في 10 أيام من الحرب وسنفعل المزيد.

منذ 24 دقيقة إنترفاكس عن مصدر روسي مطلع:

الخبراء الأوكرانيون كانوا قادرين على صنع قنبلة نووية في غضون أشهر.

كييف عملت في السنوات ال20 الماضية لصنع سلاح نووي وأوشكت على صنع قنبلة من البلوتونيوم.

الأوكرانيون عملوا على صنع “قنبلة نووية قذرة” في محطة تشيرنوبل.

منذ 23 دقيقة منظمة الصحة العالمية: قتلى وجرحى سقطوا في عدد من الهجمات على مراكز صحية في أوكرانيا.

منذ ساعة هيئة الأركان الأوكرانية:

الجنود الروس ليسوا جاهزين للحرب على أوكرانيا ومعنوياتهم سيئة وبعضهم استسلموا لنا.

هناك خسائر كبيرة للعدو الروسي ودمرنا 88 طائرة وأسرنا عددا من الطيارين.

قوات الدفاع في جنوب وشمال البلاد دحرت القوات الروسية ومنعتها من التقدم.

منذ ساعة وزارة الدفاع الروسية:

دمرنا 61 منشأة عسكرية أوكرانية مساء السبت.

السيطرة على أحد أحياء ماريوبول الليلة الماضية وتضييق الخناق عليها.

عطلنا مطار سلاح الجو الأوكراني في ستاروكونستانتينوف غربي البلاد بأسلحة عالية الدقة.

دمرنا 69 طائرة على الأرض و 24 طائرة في الجو و 778 دبابة ومركبة قتالية لأوكرانيا.

إصابة 2203 مواقع من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة.

منذ ساعة قيادة الجيش الأوكراني: أكثر من 11 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الغزو.

منذ ساعة وزارة الدفاع الأوكرانية: تدمير 285 آلية عسكرية وأكثر من 90 طائرة للقوات الروسية منذ بداية الهجوم على البلاد.

أثارت صورة أب يبكي فوق رأس ابنه القتيل حزن رواد منصات التواصل الاجتماعي وتضامنهم، وانتشرت صورة الأب الحزين على نطاق واسع وتفاعل معها ناشطون أوكرانيون وأوربيون، مُبدين حزنهم لما خلّفته الحرب الروسية على أوكرانيا وطالبوا بوقفها فورًا.#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/1JVVlEDRU1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

منذ ساعة وزير الخارجية الأمريكي: الحرب المخطط لها على أوكرانيا تسببت في تداعيات خطيرة على الشعب.

منذ ساعة الحكومة الكويتية تتقدم بطلب لمجلس الأمة لعقد جلسة سرية خاصة غدا لمناقشة تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا.

منذ ساعة رويترز عن وكالة الاستخبارات العسكرية البريطانية:

قوة المقاومة الأوكرانية تواصل مفاجأة روسيا.

روسيا استهدفت المناطق السكانية الأوكرانية بنفس طريقة استهداف الشيشان وسوريا.

الهجمات الأوكرانية على خطوط الإمداد تبطئ تقدم القوات الروسية.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: قصف مركز وتفجيرات في الجهة الغربية من العاصمة الأوكرانية.

منذ ساعة وزارة الداخلية الأوكرانية:

اليوم سيكون يوما عصيبا على أهالي كييف.

القوات الروسية تشن هجمات على محاور إربين وبوتشا وغوستوميل.

منذ ساعة CBS نيوز: إدارة بايدن سمحت بهبوط طائرة روسية لإعادة دبلوماسيين روس لدى الأمم المتحدة تم طردهم بتهمة التجسس.

منذ ساعتين إنترفاكس نقلا عن إدارة الشرطة في دونيتسك: سيتم فتح الممرات الإنسانية في ماريوبول وفولنوفاخا صباح اليوم الأحد.

منذ 3 ساعات نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: حرب روسيا على أوكرانيا دفعت واشنطن للتركيز أكثر على حلفاء بوتين.

منذ 3 ساعات نيويورك تايمز: مسؤولون أمريكيون توجهوا لفنزويلا لبحث ما إذا كانت كراكاس مستعدة للتراجع عن علاقاتها مع روسيا.

منذ 3 ساعات مراسل الجزيرة: سماع أصوات انفجارات جديدة في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 4 ساعات نيويورك تايمز عن مصادر حكومية غربية: واشنطن وحلفاؤها يبحثون تأمين بديل لزيلنسكي في حال مقتله أو اعتقاله.

خريطة تفاعلية.. أبرز التطورات الميدانية والعمليات العسكرية في اليوم العاشر من #الحرب_الروسية_الأوكرانية#مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/G4bEuEsuRp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

منذ 4 ساعات سفير روسيا لدى واشنطن:

عواقب غير مسبوقة ستترتب على محاولة التدخل المسلح الخارجي بالعملية الروسية بأوكرانيا.

الخطاب المعادي لروسيا في الولايات المتحدة بلغ مستوى غير معقول.

مستعد للقاء أي سياسي أمريكي بما في ذلك المشرعون لبحث سبل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي.

ندعو المشرعين الأمريكيين للعودة إلى العقل والدخول في حوار بدلا من نشر رهاب روسيا.

شعارات المسؤولين الأمريكيين أصبحت غير مسؤولة واستفزازية ومحفوفة بالمخاطر على الأمن الدولي.

منذ 4 ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية: الجيش الروسي يسعى للسيطرة على محطة كانيف للطاقة الهيدروليكية جنوب العاصمة كييف.

منذ 4 ساعات رويترز عن مجموعة سبيربنك المالية الروسية: عقوبات فيزا وماستركارد لن تؤثر على مستخدمي بطاقاتهما في روسيا.

منذ 4 ساعات وول ستريت جورنال: فيزا وماستر كارد شكلتا ما مجموعه 74% من مجموع معاملات الدفع في روسيا في عام 2020.

منذ 4 ساعات مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 4 ساعات متحدث باسم البيت الأبيض لبوليتيكو:

بايدن رحب بقرار شركتي فيزا وماستر كارد بتعليق عملياتهما في روسيا.

بايدن ينسق مع الكونغرس لتأمين مساعدات مالية إضافية إلى أوكرانيا.

البيت الأبيض لم يعارض بأي شكل من الأشكال نقل بولندا مقاتلاتها إلى أوكرانيا.

منذ 4 ساعات قيادة الأركان الأوكرانية: العدو يضيق الخناق على كييف وخاركيف ويسعى للسيطرة على محطة كانييف للطاقة.

وسائل إعلام أوكرانية تنشر مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في أحد المباني جراء القصف الروسي على خاركيف #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/KxQkXzRluo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

منذ 4 ساعات بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين:

سنزود بولندا بالمقاتلات الأمريكية إذا قررت نقل مقاتلاتها ميغ 29 إلى أوكرانيا.

واشنطن تبحث مع وارسو إمكانية تزويدها بمقاتلات أمريكية.

منذ 3 ساعات مراسل الجزيرة: سلطات مدينة كييف تطالب المواطنين النزول إلى الملاجئ وقضاء الليلة داخلها.

منذ 3 ساعات سلطات كييف: الانفجارات التي سمعت في العاصمة منذ قليل كانت ناتجة عن غارات جوية على المدينة.

منذ 3 ساعات وكالة الأنباء الأوكرانية:

القوات المحمولة جوا دمرت الرتل الروسي الذي كان ينوي التوجه لمقاطعة دينيبروبتروفسك.

الجيش الأوكراني ينفذ إنزالا جويا على رتل روسي في بالاكليا جنوب خاركيف.

منذ 3 ساعات الرئيس الأوكراني: بحثت مع الرئيس الأمريكي هاتفيا الدعم الأمني والمالي لأوكرانيا واستمرار العقوبات على روسيا.

منذ 3 ساعات مراسل الجزيرة: سماع أصوات انفجارت متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 3 ساعات مراسل الجزيرة: اتصال هاتفي بين الرئيس بايدن والرئيس زيلينسكي قبل قليل استغرق نحو نصف ساعة.

منذ 3 ساعات وزيرة الخارجية البريطانية لصحيفة صنداي إكسبريس: إذا غزت روسيا دول البلطيق فستكون في حالة حرب مع النيتو بأكمله.

منذ 3 ساعات صافرات الإنذار تدوي من جديد في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 3 ساعات شركتا فيزا وماستركارد تعلنان أنهما ستعلقان عمل بطاقاتهما البنكية في روسيا خلال الأيام المقبلة.

صور متداولة تظهر لحظة سقوط صاروخ على أحد المباني في مدينة أوفراتش شمالي #أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/x7wCI7ggeD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

منذ 3 ساعات CNN عن السفير البولندي لدى واشنطن:

لا ينبغي لنا الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

الأوكرانيون يقاتلون من أجل حريتهم واستقلالهم ولكن أيضا من أجلنا جميعا.

بوتين يخشى مواجهة عسكرية مع الناتو.

لا أعتقد أن بوتين سيصطدم مع بولندا أو أي من بلدان الناتو.

نحو 800 ألف لاجئ عبروا الحدود البولندية منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

منذ 3 ساعات رئاسة الإدارة المدنية لكييف: القوات الروسية تسيطر على مدينة برودينكا شمال غرب العاصمة الأوكرانية.

منذ 3 ساعات بلينكن في مقابلة مع تلفزيون تي في إن البولندي:

أنا مقتنع بأن أوكرانيا ستنتصر وبأن روسيا لن تنجح فيما تفعله.

روسيا لن تستطيع القيام بالاستثمارات التي تريدها في المستقبل.

مؤسف للغاية أن يعاني الشعب الروسي لكن هذا ما جلبه لهم بوتين.

الروبل في الحضيض وتم تحييد قدرة روسيا على استخدام احتياطاتها.

للعقوبات على روسيا تأثير قوي للغاية.

90% من الأوكرانيين باتوا يكرهون روسيا والرئيس بوتين.

نعمل عن كثب لفهم ما يحتاجه شركاؤنا الأوكرانيون ومواصلة دعمهم.

منذ 3 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: أسقطنا 3 مروحيات روسية وعددا من المقاتلات والطائرات المسيرة الروسية.

منذ 3 ساعات وزير الدفاع البريطاني:

يمكن لنا إرسال المزيد من الأسلحة لمواجهة الدبابات والطائرات الروسية في أوكرانيا.

بوتين استخف بالمجتمع الدولي.

نقول لبوتين لا تقلل من شأننا ولا تختبرنا.

إذا تماسكنا معا ورفضنا أن نخاف فأعتقد أن بوتين سيفشل.

بوتين يتصرف بطريقة غير عقلانية ويلحق الفظائع بأوكرانيا.

القوات الروسية توزع أغذية على المواطنين في مدينة ميليتوبول الأوكرانية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/XpK0rqZwO1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

منذ 3 ساعات مصرف سبيربانك الروسي: بطاقات فيزا وماستر كارد التي نصدرها ستظل تعمل داخل روسيا.

منذ 3 ساعات مراسل الجزيرة: الحكومة الفرنسية تحث رعاياها ممن لا ضرورة لوجودهم في روسيا على المغادرة.

منذ 3 ساعات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة:

لم يصدر عن قيادات دول النيتو ما يشير إلى رغبتها في قتال القوات الروسية.

إعلان منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا يستدعي فرضها وبالتالي قتال روسيا.

منذ 3 ساعات شركة ماستركارد تعلن تعليق خدمات بطاقاتها البنكية في روسيا.

منذ 3 ساعات واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض: واشنطن تبحث كيفية تقليص وارداتها من النفط الروسي.

منذ 3 ساعات الحكومة الكندية: ندعو مواطنينا في روسيا إلى مغادرتها ما دامت المغادرة متاحة.

منذ 3 ساعات شركة فيزا: سنقوم بتعليق جميع عملياتنا المالية في روسيا خلال الأيام المقبلة.

منذ 3 ساعات وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي: بوتين أبلغ بينت قبل أسبوع استعداده للتفاوض إثر عرضه الوساطة مع كييف.

منذ 3 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: إجلاء 150 طفلا من دار أيتام في خاركيف بمساعدة مشاة البحرية والشرطة الوطنية.

منذ 3 ساعات CNN عن مسؤول في خيرسون:

القوات الروسية تمنع سيارات الإسعاف من مغادرة المدينة.

لا نستطيع إجلاء المدنيين لأن القوات الروسية تطلق النار على من يحاول الخروج من المدينة.

منذ 3 ساعات بلينكن: