القصف الروسي على المدن الأوكرانية.. صواريخ ومبان مدمرة ومطارات خاوية (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أوكرانية مقاطع مصورة تُظهر آثار الدمار الكبير في المدن التي تعرضت للهجوم الروسي الذي بدأ أواخر فبراير/شباط المنقضي.

ويُظهر أحد المقاطع اشتعال النيران بأحد المباني في خاركيف جراء القصف الروسي على المدينة.

وسائل إعلام أوكرانية تنشر مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في أحد المباني جراء القصف الروسي على خاركيف #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/KxQkXzRluo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر لحظة سقوط صاروخ على مبنى بمدينة أوفراتش شمالي أوكرانيا، مما أدى إلى اشتعاله وصعود سحب الدخان كما سُمعت أصوات انفجارات.

ونشرت الشرطة الأوكرانية مقاطع فيديو، قالت إنها لآثار قصف روسي على مدينة بيلا تسركفا جنوب العاصمة كييف.

صور متداولة تظهر لحظة سقوط صاروخ على أحد المباني في مدينة أوفراتش شمالي #أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/x7wCI7ggeD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

وأظهرت الصور دمارًا كبيرًا في المباني وتحطم النوافذ ونيرانًا ما زالت مشتعلة فيها وبروز حفر عميقة جراء سقوط القذائف، ورجال إنقاذ منتشرين حول الأبنية بحثًا عن ناجين.

ونشر حساب مطار بوريسبيل الدولي -شرق العاصمة كييف- صورًا تُظهر التوقف التام للحركة داخله بفعل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتظهر طائرات رابضة على أرض المطار الخالي تمامًا من الحركة، بينما تناثرت بعض معدات المناولة في المطار وبدا بعضها محطمًا، في حين ظهرت بعض حقائب الركاب مفتوحة.

وأدى الهجوم الذي بدأته روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير المنقضي إلى فرار أكثر من مليون و370 ألف شخص، وفق ما ذكرته الأمم المتحدة، بجانب نزوح الآلاف داخل البلاد.

وقال مسؤول أممي إن ما لا يقل عن 160 ألف شخص نزحوا داخليًّا في جميع أنحاء أوكرانيا بحثًا عن الأمان، مشيرًا إلى أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.