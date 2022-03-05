مع الهجوم الروسي.. أوكرانيون يعيشون تحت الأرض هربًا من أهوال الحرب (فيديو)

حصلت قناة الجزيرة مباشر على فيديو لجولة في إحدى مناطق العاصمة الأوكرانية كييف، يرصد أوضاع بعض الأوكرانيين، بعد الهجوم الروسي على البلاد الذي بدأ يوم الخميس 24 فبراير الماضي.

وأجرت الشابة الأوكرانية (ماريا ديشنكو) جولة في ضواحي كييف تبين الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

أوكرانيا تنشر فيديو لـ”قنابل عنقودية” تتهم روسيا بإطلاقها في أوديسا لتخطي الحجب | https://t.co/lV2Miggcdghttps://t.co/eRJ9suViPD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 5, 2022

وأظهرت الجولة مسنّة أوكرانية في منزلها وهي تعيش أوضاعا استثنائية، حيث أجبرتها الغارات والعمليات العسكرية الروسية على العيش في سرداب تحت الأرض مخصص لتخزين الأغذية.

وقالت المسنّة الأوكرانية -وهي تغالب الدموع- إن “روسيا بوتين” شنت عليهم حربا، وتذكرت ابنتها التي تعيش في خاركيف وسط المعارك، وأبدت خوفا كبيرا عليها وعلى زوجها وابنتها الصغيرة.

وأكدت المسنّة أنها تعيش في خوف دائم على أسرتها التي يعيش أفراد منها في مناطق أخرى من أوكرانيا وسط القتال، وتذكرت أبناء الأسرة الذين يقاتلون في الجبهات العسكرية.

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نزوح ولجوء

وأدى الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا إلى فرار أكثر من مليون شخص، بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة، كما أدى إلى نزوح الآلاف، داخل البلاد.

وقال مسؤول أممي إن ما لا يقل عن 160 ألف شخص نزحوا داخليا في جميع أنحاء أوكرانيا بحثًا عن الأمان، مشيرا إلى أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقال المسؤول إن بعض المسنّين وذوي الإعاقة وجدوا أنفسهم محاصرين غير قادرين على الفرار، وأكّد أن “الصورة قاتمة، ويمكن أن تزداد سوءًا”.

وأشار إلى أن الهجمات الجوية والقتال في المناطق الحضرية، يضرّ بالمرافق المدنية الحيوية ويعطل الخدمات الأساسية مثل الصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويترك المدنيين من دون أساسيات الحياة اليومية.

ودعا المسؤول جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي والحرص المستمر على تجنيب المدنيين الأذى خلال العمليات العسكرية.