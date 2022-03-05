لحظة إسقاط مروحية روسية شمال شرقي كييف (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، إسقاط طائرة حربية في ضواحي تشيرنيهيف شمال شرقي كييف، وذلك في اليوم العاشر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية صاروخ أرض جو وهو ينطلق مستهدفا مروحية كانت تحلق في الأجواء لتسقط محترقة.

وأعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى أكثر من 10 آلاف، وجاء ذلك في بيان نشرته رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني، حول خسائر القوات الروسية منذ بدء التدخل في 24 من فبراير/ شباط الماضي.

وأوضح البيان أن الجيش الأوكراني تمكن من قتل أكثر من 10 آلاف جندي روسي، وإسقاط 39 طائرة روسية، و40 مروحية، وتدمير 269 دبابة، و945 مدرعة، و105 مدفعية.

وقال البيان، إن الجيش الأوكراني دمر أيضا 409 مركبات و60 عربة وقود و3 طائرات مسيرة.





خسائر الحرب

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن قوات بلاده دمرت 2037 منشأة من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، كما دمرت مستودعا في منطقة جيتومير يضم أنظمة مضادة للدبابات.

وأشار إلى أن القوات الروسية تواصل تضيق الخناق على مدينة ماريوبول، وأنها فرضت السيطرة على عدة بلدات ومناطق سكنية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أنهم مستمرون في مهاجمة منشآت البنية التحتية العسكرية التابعة لأوكرانيا، موضحاً أنه تم تدمير ما مجموعه 2037 منشأة من مرافق البنية التحتية العسكرية بينها 98 نظام دفاع جوي.

وذكر أنه تم تدمير 66 طائرة و708 دبابات ومدرعات و74 قاذفة صواريخ متعددة الفوهات و261 قذيفة هاون و56 طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأوكراني.