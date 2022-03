صيني أم أمريكي؟ ترجيح اصطدام بقايا صاروخ بالقمر والتأكيد ينتظر الصور

اصطدمت بقايا صاروخ كان يطفو في الفضاء بالقمر أمس الجمعة، على ما رجحه خبراء، لكنّ الحدث لم يُرصَد بشكل مباشر وينبغي الانتظار للحصول على صور لتأكيد ذلك.

حدث الاصطدام عند الساعة 12.25 بتوقيت غرينتش بالجانب المظلم من القمر، وفق ما أشار إليه عالم الفلك بيل غراي، وهو أوّل من كشف عن الاصطدام المرتقب قبل أسابيع.

وقال بيل غراي إنّ الجسم الأسطواني الذي بلغت سرعته 9 آلاف كيلومتر في الساعة “من المتوقّع أن يكون تسبب في حفرة قطرها بين عشرة وعشرين مترا”.

وحُدِّد مسار الصاروخ من خلال مشاهدات مرصودة عبر التلسكوبات من الأرض، وقال غراي “كانت لدينا الكثير من البيانات حول هذا الجسم، اصطدم الجسم بالقمر صباح الجمعة، إلا في حال سحبته يد شريرة”.

وأثار تحديد هوية الصاروخ المعني جدلًا، في ظل عدم تولي أي جهة رسمية مسؤولية تحديد مخلفات الفضاء التي تطفو في أعماق الفضاء وتتبعها.

ويراقب غراي، وهو مبتكر برمجية مستخدمة في برامج مراقبة ممولة من وكالة ناسا، هذه المخلفات ليتم تمييزها عن الكويكبات، وبالتالي تفادي إجراء أبحاث حولها من دون جدوى.

وبعدما اعتُقد في البداية أن هذه الأجسام بقايا من صاروخ تابع لشركة (سبايس إكس) أُعلن في النهاية أنها بقايا من صاروخ (لونغ مارش) الصيني الذي أُطلق عام 2014 في مهمة تحمل اسم “تشانغي 5-تي 1” في إطار برنامج صيني لاستكشاف القمر.

ونفت بيجين الأمر، وقالت إن طبقة الصاروخ “دخلت بطريقة لا تحمل مخاطر في الغلاف الجوي للأرض واحترقت بالكامل” لكن غراي يعتبر أن الصين أخطأت في التمييز بين مهمتين تتشابهان في الاسم، وكانت تتحدث في الواقع عن صاروخ أُطلق لاحقًا.

ولا يمكن رصد الحفرة إلّا عبر مسبار مستكشف القمر المداري التابع لناسا أو مركبة (شاندريان 2) الهندية اللذين يدوران في مدار حول القمر.

