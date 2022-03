بومبيو يطالب واشنطن بالاعتراف بتايوان “دولة حرة ذات سيادة”.. والصين ترد (فيديو)

طالب وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو خلال كلمة ألقاها في تايوان، الجمعة، الولايات المتحدة الاعتراف بالجزيرة “دولة حرة وذات سيادة”.

وكان بومبيو أحد أكثر مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عدائية تجاه الصين، وصل الأربعاء إلى تايوان في زيارة تأتي في مرحلة يتزايد فيها التوتر بين واشنطن وبيجين بشأن الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

It’s time for Washington to establish formal diplomatic ties with the Republic of China (Taiwan), says former U.S. Secretary of State Mike Pompeo in his remarks on the third day of his trip in Taiwan. pic.twitter.com/8EAaegoIvr — TaiwanPlus (@taiwanplusnews) March 4, 2022

وتراقب تايوان الوضع في أوكرانيا بدقة إذ إنها تعيش تحت تهديد مستمر من قبل الصين التي تعد الجزيرة جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت بالاستيلاء عليها يومًا ما وبالقوة إذا لزم الأمر.

وقال بومبيو للصحفيين إن اجتياحًا صينيًا لتايوان سيكون مرتبطًا “برغبة الغرب في إظهار أن كلفة الانخراط في نشاط من هذا النوع سيكلّف (الرئيس الصيني) شي جينبينغ ستكون مرتفعة جدًا”.

وفي خطاب آخر قبل ذلك أمام مجموعة أبحاث محلية، أوضح بومبيو أنه مع مواصلة واشنطن الحوار مع بيجين بصفتها حكومة ذات سيادة.

وتابع “لم يعد ممكنًا تجاهل أو تجنب” منح تايوان اعترافًا دبلوماسيًا أو التعامل معه على أنه أمر ثانوي”.

The United States should formally recognise Taiwan as a country, former Secretary of State Mike Pompeo said during a speech in Taipei, drawing a stern rebuke from China for his 'babbling nonsense' https://t.co/H3Cjo8z1Tt pic.twitter.com/xHc3YcLzoe — Reuters (@Reuters) March 4, 2022

وأضاف “أعتقد أنه ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تتخذ على الفور الخطوات اللازمة والمنتظرة منذ مدة طويلة لمواجهة للقيام بما هو صائب وواضح، وهو الاعتراف الدبلوماسي بتايوان من جانب الولايات المتحدة بصفتها دولة حرة ذات سيادة”.

وأردف “يجب على شعب الولايات المتحدة وحكومته ببساطة قبول هذا الشيء الصحيح بشكل أساسي والصائب أخلاقيًا. هذا أمر سهل، يستحق شعب تايوان احترام العالم بأسره لاتباعه هذا المسار الحر والديموقراطي والسيادة”.

وتبقى واشنطن أكبر حليف ومزود أسلحة لتايوان رغم أنها تعترف دبلوماسيًا ببيجين، وليس بتايبيه (عاصمة تايوان) منذ عام 1979.

وسبق أن حذّرت بيجين من أن إعلان الاستقلال الرسمي قد يؤدي إلى حرب.

It is my view that the U.S. government should immediately take necessary, and long-overdue, steps to do the right and obvious thing, that is to offer the Republic of China (Taiwan) America’s diplomatic recognition as a free and sovereign country. — Mike Pompeo (@mikepompeo) March 4, 2022

تكريم تايواني

وسلّمت رئيسة تايوان الحالية تساي إنغ وين، الخميس، ميدالية إلى بومبيو وأشادت به لأنه قام بتسهيل “العديد من الإجازات” في العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة بما في ذلك رفع القيود المفروضة على الاتصالات الرسمية بين واشنطن والجزيرة.

Former Secretary of State Mike Pompeo was awarded Taiwan’s presidential honor Thursday from Taiwan President Tsai Ing-wen for his contribution to boosting relations with the country. https://t.co/pb6zKykAAx pic.twitter.com/mJkwmcLh79 — The Hill (@thehill) March 4, 2022

وتنتمي تساي التي فازت في الانتخابات مرتين إلى حزب يؤيد تاريخيًا الاستقلال، لكن يبقي موقفها أقل وضوحًا.

وتعد أنه ليس هناك حاجة لإعلان الاستقلال مشيرة إلى أن تايوان “دولة تحظى بسيادة أساسًا وتدعى جمهورية الصين (تايوان)”.

اعتراض صيني

ورفضت بيجين تصريحات بومبيو خلال زيارته إلى تايوان، ووصفته بأنه “سياسي سابق أفلست مصداقيته”.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إن “أوهام وسخافة من هذا النوع من الأشخاص لن تسود أبدًا”.