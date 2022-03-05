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بومبيو يطالب واشنطن بالاعتراف بتايوان “دولة حرة ذات سيادة”.. والصين ترد (فيديو)

مايك بومبي
وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبي خلال كلمته في تايوان (AFP)
4/3/2022

طالب وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو خلال كلمة ألقاها في تايوان، الجمعة، الولايات المتحدة الاعتراف بالجزيرة “دولة حرة وذات سيادة”.

وكان بومبيو أحد أكثر مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عدائية تجاه الصين، وصل الأربعاء إلى تايوان في زيارة تأتي في مرحلة يتزايد فيها التوتر بين واشنطن وبيجين بشأن الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتراقب تايوان الوضع في أوكرانيا بدقة إذ إنها تعيش تحت تهديد مستمر من قبل الصين التي تعد الجزيرة جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وتعهدت بالاستيلاء عليها يومًا ما وبالقوة إذا لزم الأمر.

وقال بومبيو للصحفيين إن اجتياحًا صينيًا لتايوان سيكون مرتبطًا “برغبة الغرب في إظهار أن كلفة الانخراط في نشاط من هذا النوع سيكلّف (الرئيس الصيني) شي جينبينغ ستكون مرتفعة جدًا”.

وفي خطاب آخر قبل ذلك أمام مجموعة أبحاث محلية، أوضح بومبيو أنه مع مواصلة واشنطن الحوار مع بيجين بصفتها حكومة ذات سيادة.

وتابع “لم يعد ممكنًا تجاهل أو تجنب” منح تايوان اعترافًا دبلوماسيًا أو التعامل معه على أنه أمر ثانوي”.

وأضاف “أعتقد أنه ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تتخذ على الفور الخطوات اللازمة والمنتظرة منذ مدة طويلة لمواجهة للقيام بما هو صائب وواضح، وهو الاعتراف الدبلوماسي بتايوان من جانب الولايات المتحدة بصفتها دولة حرة ذات سيادة”.

وأردف “يجب على شعب الولايات المتحدة وحكومته ببساطة قبول هذا الشيء الصحيح بشكل أساسي والصائب أخلاقيًا. هذا أمر سهل، يستحق شعب تايوان احترام العالم بأسره لاتباعه هذا المسار الحر والديموقراطي والسيادة”.

وتبقى واشنطن أكبر حليف ومزود أسلحة لتايوان رغم أنها تعترف دبلوماسيًا ببيجين، وليس بتايبيه (عاصمة تايوان) منذ عام 1979.

وسبق أن حذّرت بيجين من أن إعلان الاستقلال الرسمي قد يؤدي إلى حرب.

تكريم تايواني

وسلّمت رئيسة تايوان الحالية تساي إنغ وين، الخميس، ميدالية إلى بومبيو وأشادت به لأنه قام بتسهيل “العديد من الإجازات” في العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة بما في ذلك رفع القيود المفروضة على الاتصالات الرسمية بين واشنطن والجزيرة.

 

وتنتمي تساي التي فازت في الانتخابات مرتين إلى حزب يؤيد تاريخيًا الاستقلال، لكن يبقي موقفها أقل وضوحًا.

وتعد أنه ليس هناك حاجة لإعلان الاستقلال مشيرة إلى أن تايوان “دولة تحظى بسيادة أساسًا وتدعى جمهورية الصين (تايوان)”.

اعتراض صيني

ورفضت بيجين تصريحات بومبيو خلال زيارته إلى تايوان، ووصفته بأنه “سياسي سابق أفلست مصداقيته”.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إن “أوهام وسخافة من هذا النوع من الأشخاص لن تسود أبدًا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية