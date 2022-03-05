جون بولتون للجزيرة مباشر: روسيا تتقدم في أوكرانيا والحل الوحيد أن نصلي لشعبها (فيديو)

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الجمعة، عن قلقه من أن تنجح روسيا في الفوز في حربها التي شنتها ضد أوكرانيا بعدما أثبتت إدارة الولايات المتحدة أن لديها “قيادة ضعيفة” لا سيما عند تعاملها مع التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال بولتون خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوربي “لم تكن كافية أو رادعة”، وما حدث يعكس “القيادة الضعيفة” لواشنطن.

وأضاف “لا اعتقد أن الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوربي يقومان بما يكفي، الخطأ الكبير والحيوي هو عدم القدرة على ردع روسيا في البداية”.

وأوضح أن الولايات المتحدة “لم تتخذ موقفًا قويًا ضد روسيا” مشيرًا إلى أن العقوبات التي فرضت ضد موسكو وإن وصفت بأنها “مشددة” لم تمنع القوات الروسية من التقدم داخل أوكرانيا والتغلب على الجيش الأوكراني.

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون للجزيرة مباشر: الجيش الروسي مازال يتقدم في #أوكرانيا والعقوبات حتى الآن غير كافية pic.twitter.com/WsncQBMZCb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2022

وتابع “أنا غير راض تمامًا عما حدث، وأعتقد أن الموقف الذي تبنته واشنطن غير مناسب ونتيجته ستكون سيئة بالنسبة للشعب الأوكراني”.

وأردف أن السياسات الحالية لواشنطن والاتحاد الأوربي “ستزيد من التهديدات” التي قد تطلقها روسيا تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي السياق، أشار بولتون إلى عدم جدوى الخيار الدبلوماسي لحل الأزمة بين موسكو وكييف.

وقال “الحل الوحيد أن نصلي للشعب الأوكراني. الروس لم يبدوا أي رغبة في التفاوض لأن موقفهم يزداد قوة كل يوم وموقف الأوكرانيين صار ضعيفًا”.

ووصف المفاوضات الجارية بين كييف وموسكو في بيلاروسيا بأنها “صورية”.

وعلى صعيد آخر، رفض بولتون تصنيف المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون إلى أوكرانيا للتصدي للقوات الروسية بأنهم قد يكونوا فيما بعد “نواة لتنظيم إرهابي” على غرار ما حدث مع تنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة.

وقال “هؤلاء المقاتلون هم متطوعون جاءوا للحفاظ على حرية أوكرانيا” وأكد أن الأسلحة جميعها التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا توزع على المقاتلين بتنسيق حكومي.

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون للجزيرة مباشر: الموقف الذي تبنته الولايات المتحدة غير مناسب ونتيجته سيئة للشعب الأوكراني #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/hAsJE1NiSf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2022

وأوضح أن حلف شمال الأطلسي كيان دفاعي لا يبادر بالهجوم، وهو ما يبدد المخاوف التي تزعمها موسكو.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن واشنطن “مستعدة للحرب” حال تعرضت هي لهجوم أو أي من أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال خلال مؤتمر صحفي جمعه بالأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر الحلف “الناتو حلف دفاعي ونحن لا نسعى للحرب. لكن إذا جاءت المواجهة إلينا فنحن مستعدون”.

وأطلقت روسيا، الأسبوع الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل غاضبة من دول عدة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.