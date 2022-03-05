أوكرانيا: أسر طيار روسي أسقطت طائرته شرقي البلاد (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم أسر طيار روسي، أسقطت طائرته في ضواحي تشيرنيهيف شمال شرقي كييف، اليوم السبت، وذلك في اليوم العاشر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية مقطع فيديو يوثق أسر الطيار الروسي، الذي أعلن عن إسقاط طائرته في تشيرنيهيف شمال شرقي العاصمة الأوكرانية كييف.

إسقاط طائرة حربية

وكانت سلطات كييف قد أعلنت عن إسقاط طائرة حربية روسية في ضواحي تشيرنيهيف شمال شرقي كييف، ظهر اليوم السبت.

وقالت “في 5 مارس، وفي حوالي الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي، تم إسقاط طائرة معادية فوق تشيرنيهيف، مما تسبب في تحطمها في ضواحي المنطقة”.

وأضافت أنه “تم إنقاذ شخصين، كما تم العثور على 3 قنابل من طراز FAB-500 في المنطقة، ويجري اتخاذ الإجراءات لإجلاء السكان من الحي”.

لحظات صعبة يمر بها طيار روسي وقع في إيدي القوات الأوكرانية بعد إٍسقاط طائرته #مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/FzfP6y9HTP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 5, 2022

وفي السياق نفسه، أرجئت عملية إجلاء سكان ماريوبول وهو ميناء أوكراني استراتيجي محاط بالقوات الروسية، بسبب الانتهاكات الروسية المتعددة لوقف إطلاق النار، كما قالت بلدية المدينة اليوم السبت.

وكتبت البلدية على تلغرام أن عملية إجلاء المدنيين التي كان مقررا أن تبدأ في وقت متأخر من اليوم السبت “أرجئت لأسباب أمنية” لأن القوات الروسية “تواصل قصف ماريوبول ومحيطها”.

لكن موسكو اتهمت من سمتهم “قوميين أوكرانيين” بإفشال خطة الممرات الآمنة، وقالت وزارة الدفاع إنه لم يستخدم أي أوكراني الممرات الآمنة التي أنشئت قرب مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا اليوم السبت.

وفي تصريحات تتعارض مع ما ذكره مسؤولون أوكرانيون قالت الوزارة إن القوات الروسية تعرضت لإطلاق نار بعدما أنشأت الممرات الآمنة أثناء وقف مؤقت لإطلاق النار.

وسبق أن ذكر مجلس مدينة ماريوبول أن روسيا لا تلتزم بوقف إطلاق النار على نحو كامل، وقالت السلطات الأوكرانية إنها تدرس تقارير ذكرت أن القوات الروسية تستغل وقف إطلاق النار للتقدم نحو ماريوبول.