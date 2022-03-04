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مسؤولون روس وأوكرانيون يكشفون أبرز نقاط الاتفاق خلال الجولة الثانية من المفاوضات

عقد الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا (تويتر)
3/3/2022-|آخر تحديث: 4/3/202201:15 AM (مكة المكرمة)

اتفقت روسيا وأوكرانيا، الخميس، على إنشاء ممرات إنسانية لضمان إجلاء المدنيين الأوكرانيين خلال الجولة الثانية من المفاوضات بينهما.

وأعلن ميخايلو بودولياك مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي على تويتر عن اتفاق وفد بلاده مع نظيره الروسي على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في أوكرانيا.

جاء ذلك في أعقاب عقد الوفدين جولتهما الثانية من المفاوضات في مدينة بريست الحدودية في بيلاروسيا بغية حل الأزمة بين البلدين.

وقال بودولياك إنه “رغم عدم حصول الوفد الأوكراني على النتائج التي كان يطمح إليها من المحادثات مع روسيا إلا أنه تم الاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين الأوكرانيين”.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضًا على عقد “جولة ثالثة من المفاوضات قريبًا”.

من جهته، ذكر الوفد الروسي في المفاوضات أن نتائج جولة اليوم تعكس “تقدمًا كبيرًا”.

وقال رئيس وفد التفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي إن روسيا وافقت على دعم إقامة ممرات إنسانية للمدنيين وعلى وقف محتمل لإطلاق النار حولها، ووصف ذلك بأنه “تقدم جوهري”.

وانطلقت، الخميس، الجولة الثانية المفاوضات الروسية الأوكرانية، وكان يطمح الوفد الأوكراني لإرساء وقف فوري لإطلاق النار وهدنة شاملة، إضافة إلى السماح بممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من القرى والمدن المدمرة أو التي تقصف باستمرار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كونه “الحل الوحيد”.

والإثنين الماضي انطلقت في منطقة غومل الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا مباحثات بين وفد كييف المفاوض ونظيره الروسي من أجل إنقاذ بلاده ولكونها “الطريقة الوحيدة لوقف الحرب”.

وقال خلال حديث مسجّل “لا يمكنني تقديم أي ضمانات لروسيا فأنا لا أملك سلاحًا نوويًا ولم أبدأ حربًا، لكني مستعد للدخول في مفاوضات الآن”.

وعقدت المفاوضات بين موسكو وكييف “دون شروط مسبقة” من أي من الطرفين وبوساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الذي تعهّد بالحفاظ على سلامة الوفد الأوكراني.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات