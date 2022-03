مسؤولون روس وأوكرانيون يكشفون أبرز نقاط الاتفاق خلال الجولة الثانية من المفاوضات

اتفقت روسيا وأوكرانيا، الخميس، على إنشاء ممرات إنسانية لضمان إجلاء المدنيين الأوكرانيين خلال الجولة الثانية من المفاوضات بينهما.

وأعلن ميخايلو بودولياك مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي على تويتر عن اتفاق وفد بلاده مع نظيره الروسي على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في أوكرانيا.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors… pic.twitter.com/0vS72cwYSX

