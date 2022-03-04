مسؤولون روس وأوكرانيون يكشفون أبرز نقاط الاتفاق خلال الجولة الثانية من المفاوضات

اتفقت روسيا وأوكرانيا، الخميس، على إنشاء ممرات إنسانية لضمان إجلاء المدنيين الأوكرانيين خلال الجولة الثانية من المفاوضات بينهما.

وأعلن ميخايلو بودولياك مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي على تويتر عن اتفاق وفد بلاده مع نظيره الروسي على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في أوكرانيا.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors… pic.twitter.com/0vS72cwYSX — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

جاء ذلك في أعقاب عقد الوفدين جولتهما الثانية من المفاوضات في مدينة بريست الحدودية في بيلاروسيا بغية حل الأزمة بين البلدين.

وقال بودولياك إنه “رغم عدم حصول الوفد الأوكراني على النتائج التي كان يطمح إليها من المحادثات مع روسيا إلا أنه تم الاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين الأوكرانيين”.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضًا على عقد “جولة ثالثة من المفاوضات قريبًا”.

من جهته، ذكر الوفد الروسي في المفاوضات أن نتائج جولة اليوم تعكس “تقدمًا كبيرًا”.

وقال رئيس وفد التفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي إن روسيا وافقت على دعم إقامة ممرات إنسانية للمدنيين وعلى وقف محتمل لإطلاق النار حولها، ووصف ذلك بأنه “تقدم جوهري”.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

وانطلقت، الخميس، الجولة الثانية المفاوضات الروسية الأوكرانية، وكان يطمح الوفد الأوكراني لإرساء وقف فوري لإطلاق النار وهدنة شاملة، إضافة إلى السماح بممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من القرى والمدن المدمرة أو التي تقصف باستمرار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كونه “الحل الوحيد”.

والإثنين الماضي انطلقت في منطقة غومل الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا مباحثات بين وفد كييف المفاوض ونظيره الروسي من أجل إنقاذ بلاده ولكونها “الطريقة الوحيدة لوقف الحرب”.

وقال خلال حديث مسجّل “لا يمكنني تقديم أي ضمانات لروسيا فأنا لا أملك سلاحًا نوويًا ولم أبدأ حربًا، لكني مستعد للدخول في مفاوضات الآن”.

الرئيس الأوكراني: مستعد للتفاوض مع بوتين لكن ليس على طاولة يزيد طولها عن 30 مترًا كما فعل مع ماكرون#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/4FXneJjluQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2022

وعقدت المفاوضات بين موسكو وكييف “دون شروط مسبقة” من أي من الطرفين وبوساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الذي تعهّد بالحفاظ على سلامة الوفد الأوكراني.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.