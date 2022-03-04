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“ترقى لجريمة حرب”.. العفو الدولية توثق قصف روضة أطفال في أوكرانيا بقنابل عنقودية (فيديو)

صورة أقمار اصطناعية تظهر روضة أطفال لقصف روسي شمال شرقي أوكرانيا (تويتر)
3/3/2022-|آخر تحديث: 4/3/202202:12 AM (مكة المكرمة)

رصدت مديرة منظمة العفو الدولية (أمنستي) في فرنسا سيسيل كودريو آثار الدمار الذي لحق بروضة أطفال إثر تعرضها لقصف روسي نهاية فبراير/شباط الماضي وثقته صور التقطت بوساطة طائرة.

وقالت في تقرير بثته قناة (فرانس 5 تي في)، الخميس، إن القوات الروسية “قصفت الروضة بقنابل عنقودية”، مضيفة أن “هذا الهجوم يدل على كيفية شن فلاديمير بوتين حروبًا دون النظر للأرواح البشرية والسكان المدنيين”.

وأشارت إلى وجود مقاطع مصورة تظهر قصف روضة الأطفال في مدينة أوختيركا شمال شرقي أوكرانيا، في 25 فبراير، بينما كان هناك مدنيون بداخلها.

وتابعت “القصف لم يتم فقط بالصواريخ بل تم استخدام قنابل عنقودية نتج عنها مقتل 3 أشخاص بينهم طفل”.

وكانت منظمة العفو الدولية في فرنسا نشرت في 28 فبراير على موقعها الإلكتروني تقريرًا يوضح أن “صاروخ من طراز الإعصار عيار 220 مم أسقط ذخائر عنقودية على روضة سونيتشكو في بلدة أوختيركا”.

وصنفت المنظمة هذا القصف بأنه يرقى إلى “جريمة الحرب”.

من جهتها، قالت أنييس كالامارد الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “لا شيء يمكن أن يبرر إسقاط الذخائر العنقودية على مناطق مأهولة بالسكان”.

وشددت أن هذا الهجوم “دليل على استخدام روسيا لأسلحة عشوائية ومحظورة دوليًا ما يظهر استهتارًا صارخًا بحياة المدنيين”.

وكانت السلطات الأوكرانية رصدت حتى صباح الخميس مقتل أكثر من 2033 مدنيًا بينهم أطفال منذ بداية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية جمع الأدلة حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية في أوكرانيا بعد تلقيها طلبات من 39 دولة بإجراء تحقيق في التدخل العسكري الروسي.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في بيان، مساء الأربعاء، إن الجنائية الدولية تلقت 39 طلبًا من الدول الأطراف لديها، منها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا والنرويج لإجراء تحقيق في التدخل العسكري الروسي بأوكرانيا.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

المصدر : الجزيرة مباشر