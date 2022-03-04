“ترقى لجريمة حرب”.. العفو الدولية توثق قصف روضة أطفال في أوكرانيا بقنابل عنقودية (فيديو)

رصدت مديرة منظمة العفو الدولية (أمنستي) في فرنسا سيسيل كودريو آثار الدمار الذي لحق بروضة أطفال إثر تعرضها لقصف روسي نهاية فبراير/شباط الماضي وثقته صور التقطت بوساطة طائرة.

🔴 Ukraine : "Cette attaque contre une école maternelle avec des bombes à sous-munitions est révélatrice de la façon dont Vladimir Poutine mène des guerres sans aucun égard pour les vies humaines et les populations civiles."@CecileCoudriou, notre présidente, dans @Cdanslair. pic.twitter.com/zhfGKXJeiT — Amnesty International France (@amnestyfrance) March 3, 2022

وقالت في تقرير بثته قناة (فرانس 5 تي في)، الخميس، إن القوات الروسية “قصفت الروضة بقنابل عنقودية”، مضيفة أن “هذا الهجوم يدل على كيفية شن فلاديمير بوتين حروبًا دون النظر للأرواح البشرية والسكان المدنيين”.

وأشارت إلى وجود مقاطع مصورة تظهر قصف روضة الأطفال في مدينة أوختيركا شمال شرقي أوكرانيا، في 25 فبراير، بينما كان هناك مدنيون بداخلها.

وتابعت “القصف لم يتم فقط بالصواريخ بل تم استخدام قنابل عنقودية نتج عنها مقتل 3 أشخاص بينهم طفل”.

🔴 L’escalade dans l’utilisation des armes et les attaques indiscriminées "Le 25 février, nous avons eu d’autres éléments encore plus constitutifs de crimes de guerre, puisque cette fois-ci, ce sont des bombes à sous-munition qui ont été utilisées sur une école maternelle." pic.twitter.com/pPGKIUTodQ — Amnesty International France (@amnestyfrance) March 2, 2022

وكانت منظمة العفو الدولية في فرنسا نشرت في 28 فبراير على موقعها الإلكتروني تقريرًا يوضح أن “صاروخ من طراز الإعصار عيار 220 مم أسقط ذخائر عنقودية على روضة سونيتشكو في بلدة أوختيركا”.

وصنفت المنظمة هذا القصف بأنه يرقى إلى “جريمة الحرب”.

من جهتها، قالت أنييس كالامارد الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “لا شيء يمكن أن يبرر إسقاط الذخائر العنقودية على مناطق مأهولة بالسكان”.

#Ukraine : les civils pris au piège des bombardements russes indiscriminés « Les armes à fragmentation ayant une portée très large, les populations civiles en sont automatiquement victimes. Nous avons documenté des écoles et des hôpitaux qui ont été ciblés » @AgnesCallamard pic.twitter.com/mfbqRtuUHB — Amnesty International France (@amnestyfrance) February 28, 2022

وشددت أن هذا الهجوم “دليل على استخدام روسيا لأسلحة عشوائية ومحظورة دوليًا ما يظهر استهتارًا صارخًا بحياة المدنيين”.

وكانت السلطات الأوكرانية رصدت حتى صباح الخميس مقتل أكثر من 2033 مدنيًا بينهم أطفال منذ بداية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية جمع الأدلة حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية في أوكرانيا بعد تلقيها طلبات من 39 دولة بإجراء تحقيق في التدخل العسكري الروسي.

Russians bombed a civilian apartment complex in Chuhuiv, near Kharkiv pic.twitter.com/EXpvbwhRM5 — Alexander Lourie (@AlexanderLouri4) February 24, 2022

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في بيان، مساء الأربعاء، إن الجنائية الدولية تلقت 39 طلبًا من الدول الأطراف لديها، منها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا والنرويج لإجراء تحقيق في التدخل العسكري الروسي بأوكرانيا.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.