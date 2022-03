“هددونا بالسلاح ومنعونا من الهروب”.. طالب نيجيري يروي مأساة فراراه من أوكرانيا

قال طالب الطب النيجيري أودولا أديبوالي إنه وبعض أصدقائه كانوا يحاولون ركوب قطار للفرار من أوكرانيا عندما صوّب جنود البنادق إليهم، وأمروهم بالرجوع.

وقال أفراد الشرطة لأديبوالي إنهم لا يسمحون سوى للحوامل بركوب القطار من مدينة لفيف إلى حدود بولندا، لكنه قال إنه رأى الجنود يمنعون بعض الأفريقيات الحوامل من ركوب القطار.

وقال أديبوالي لوكالة رويترز بعد أيام من تمكّنه أخيرًا من الوصول إلى مطار أبوجا الدولي، اليوم الجمعة، عائدًا إلى بلاده “عندما قلنا لهم لماذا يفعلون ذلك؟ صوّب الجنود البنادق إلينا معرّضين حياتنا للخطر”.

وتحدّث عشرات الطلاب الأجانب عن وقائع مماثلة في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قائلين إنهم أسيئت معاملتهم وهم يصطفّون في طوابير مع الحشود التي تحاول النجاة من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال الاتحاد الأفريقي هذا الأسبوع إنه يشعر بالغضب لما سمعه من شكايا الطلاب، وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها حثّت السلطات في الدول المجاورة لأوكرانيا على فتح حدودها أمام المواطنين الأفارقة.

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، يوم الأربعاء، إن السلطات أقامت خطًا ساخنًا للطلاب الأفارقة والآسيويين الراغبين في مغادرة البلاد.

وتمكّن أديبوالي في نهاية الأمر من الخروج بعد أن أمضى ساعات في انتظار ركوب قطار من لفيف ثم السماح له بالسفر إلى رومانيا. وكان من بين 415 طالبًا نيجيريًّا وصلوا إلى أبوجا اليوم الجمعة في طائرة استأجرتها الحكومة النيجيرية أقلتهم من العاصمة الرومانية، وأرسلت الحكومة النيجيرية طائرات أيضًا لإعادة رعاياها من بولندا والمجر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثّق مجموعات من الأفارقة خلال وجودهم في الملاجئ، ومحاولتهم النزوح من أوكرانيا خوفًا من الحرب.

ووثّق وسم “#AfricansinUkraine” “العنصرية” التي يتعرض لها أفراد وعائلات من ذوي الأصول الأفريقية خلال عمليات النزوح، جراء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وبحسب شهادات من أوكرانيا، فقد تُرك الأفارقة -وبينهم نساء وأطفال- عالقين في مناطق مفتوحة شديدة البرودة، بعد منعهم من دخول القطارات المتّجهة من أوكرانيا إلى حدود بولندا.

وتقطّعت السبل بآخرين من دون طعام ولا مساعدة من السفارات، في وقت جرى فيه تأمين نزوح الآلاف من ذوي البشرة البيضاء.

وأطلقت روسيا، فجر 24 من فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.​​​​​​​

‘We are students’ ‘we don’t have arms’ protests from young people being held up at gunpoint

early in the morning at The Ukraine -Poland border.#AfricansinUkraine

No sleep for days for some Still trying to leave pic.twitter.com/fz5snTOikx

— Damilare / ViF (@Damilare_arah) February 27, 2022