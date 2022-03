سناتور أمريكي يدعو إلى “قيام شخص ما في روسيا باغتيال بوتين” وموسكو تطلب تفسيرا

دعا السناتور الأمريكي ليندسي غراهام إلى أن يقوم “شخص ما في روسيا” باغتيال الرئيس فلاديمير بوتين بعد هجوم موسكو على أوكرانيا، وذلك في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الخميس.

وقال السناتور خلال حديثه مع شبكة فوكس نيوز “كيف ينتهي هذا الأمر؟ يجب على شخص ما في روسيا أن يصل إلى مستوى المسؤولية ويزيح هذا الرجل”.

وكرر السناتور الأمريكي ليندسي غراهام، هذه الدعوة لاحقا في سلسلة تغريدات قائلا “الوحيد القادر على تصويب الأمور هو الشعب الروسي”.

وتساءل “أليس هناك من بروتس في روسيا؟” في إشارة إلى أحد قتلة الحاكم الروماني يوليوس قيصر.

وتساءل المرشح الرئاسي السابق عمّا إذا كان يوجد في الجيش الروسي “كولونيل أكثر نجاحا من شتاوفنبرغ” في إشارة إلى الضابط الألماني كلاوس فون شتاوفنبرغ الذي فشلت قنبلته في قتل أدولف هتلر عام 1944.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?

The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.

You would be doing your country – and the world – a great service.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022