روسيا تؤكد السيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية وتحمّل أوكرانيا مسؤولية الهجوم عليها (فيديو)

ألقت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مسؤولية هجوم على موقع بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا على “مخربين أوكرانيين” ووصفته بأنه “استفزاز وحشي”.

ونقلت وكالة (إنترفاكس) عن وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا تتحمل مسؤولية الحريق الذي شبّ قرب منشأة زابوروجيا النووية، وأن قوات الحرس الوطني الروسي تصدت لـ”مجموعة تخريبية” في منطقة مفاعل زابوروجيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن “القوميين الأوكرانيين قاموا بمحاولة استفزاز وحشية قرب محطة زابوروجيا النووية، وحاولوا إضرام النار فيها”.

شاهد | كييف تعلن إخماد حريق شبّ بأكبر محطة نووية في أوربا بعد قصف روسي

لتخطي الحجب:https://t.co/hk69vmUNjT

للمزيد: https://t.co/SOK6Qp9Mrd#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2022

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو باللجوء إلى “الرعب النووي” والسعي لتكرار كارثة تشيرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط البلاد وهي أكبر محطة نووية في أوربا.

وفي وقت لاحق أعلن جهاز الطوارئ الأوكراني، أن رجال الإطفاء قاموا بجهود لإطفاء حريق اندلع بالقرب من محطة الطاقة النووية في منطقة زابوروجيا، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن أي أضرار.

السيطرة على المحطة

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إن القوات الروسية، تسيطر على منشأة زابوروجيا منذ 28 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن الحرس الوطني الأوكراني غادر المحطة قبل وصول القوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الهدف من الاستفزاز في منشأة نووية هو محاولة لاتهام روسيا بخلق بؤرة تلوث نووي، وأوضحت أن المنشأة النووية تعمل بشكل طبيعي.

وكشف المتحدث باسم الوزارة أن قوات (دونيتسك) تقدمت نحو 8 كيلومترات باتجاه منطقة كراماتورسك وأنها تواصل تقدمها، وسرد جملة من الخسائر قال إن روسيا كبدتها لأوكرانيا.