خبير طاقة نووية: تضخيم إعلامي في سيطرة روسيا على محطة زابوروجيا في أوكرانيا

قال يسري أبو شادي- كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة سابقا والرئيس الأسبق لقسم الهندسة النووية بهندسة الإسكندرية، إن الأخبار التي وردت هذا الصباح عن محطة زابوروجيا النووية، هي أخبار مسيسة.

وأكد في مداخلة على شاشة الجزيرة مباشر، أن روسيا كان لها اهتمام حقيقي بالمواقع الخمسة النووية الموجودة في أوكرانيا، موضحا أنها بدأت بمفاعل تشيرنوبيل، وأنها سيطرت على محطة زابوروجيا في 28 من فبراير/شباط الماضي وليس صباح اليوم.

وقال “إن المفاعلات النووية كلها من المفروض تحت السيطرة الروسية” وجدد التأكيد بأن الأخبار عن أن روسيا قد ضربت المفاعل وأن الحرائق اشتعلت فيه هو كلام مسيس وغير واقعي.

وأشار في هذا الصدد إلى حديث الأوكرانيين لوكالة الطاقة الدولية بأن اثنين من المفاعلات النووية ليس تحت سيطرتها وهما مفاعل تشيرنوبيل وزابوروجيا.

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https://t.co/AK9kOvJ3At… #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/LNXvIzbE8L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2022

لا خطورة من المفاعلات

وقال إن أوكرانيا الآن تتنصل من اتفاق منع انتشار الأسلحة النووية والأمان النووي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن لها الحق في ذلك، بسبب أن المواقع قد احتلت وأصبحت من مسؤولية الروس.

وأكد أن ما حدث اليوم ليس له علاقة بالمفاعلات، موضحا أن المفاعلات المعنية تعمل بماء خفيف مضغوط وليس لها خطورة في إحداث انفجار نووي مثلما حدث في تشيرنوبيل.

وأعرب عن اعتقاده بأن المفاعلات الأوكرانية الستة، قد توقفت عن العمل، لكن في ظل الحرب والأجواء المتوترة يمكن أن تحدث مثل هذه التصريحات.

وأشار إلى أن الروس هم من بنوا هذه المفاعلات ويعرفون كيف تعمل، وأكد في هذا الصدد أن مفاعلي تشيرنوبيل وزابوروجيا يقعان الآن تحت مسؤولية الروس بعد سيطرتهم عليهما.

ضرب إنتاج الطاقة الكهربائية

ورأى الخبير المصري أن خطة روسيا هي ضرب إنتاج الطاقة الكهربائية في أوكرانيا، ودلل على ذلك بأنها ضربت في البداية محطات طاقة كهربائية تعمل بالفحم.

وقال إن الطاقة النووية تشكل ما نسبته 54% من الكهرباء في أوكرانيا، موضحا أن ذلك قد يمنع الحكومة الأوكرانية من نحو 70% من الطاقة، وبالتالي يشل الحكومة من مصادر طاقتها.

وقال إن ذلك يمثل هدفا استراتيجيا، إذ إن الطاقة المستخرجة من المفاعل تمثل ما نسبته 20%، موضحا أن روسيا قد تحاول السيطرة على بقية مصادر الطاقة في الأيام المقبلة، ما يمثل ضربة كبيرة.

واستبعد الخبير المصري أن تقوم روسيا بضرب المفاعلات الأوكرانية، لأنه ليس من مصلحتها، مشيرا إلى أنها هي من قامت ببنائها، كما تفعل في أماكن أخرى في آسيا وأفريقيا.

تصنيع قنبلة نووية

وفي السياق نفسه، نفى الخبير المصري أن تقوم أوكرانيا بتصنيع قنابل نووية، كما اتهمتها موسكو بذلك، مشيرا إلى أن ذلك هو كلام سياسي أيضا وأن أوكرانيا ليس لديها مقدرات لفعل ذلك وأنها بعيدة تماما عن امتلاك مثل تلك القدرات.

وأكد أن استيلاء روسيا على المفاعلات النووية الأوكرانية يحسن من شروط التفاوض، ويمدها بأوراق ضغط تمكنها من وضع شروط معينة في هذا الشأن.

وعن مدى استفادة روسيا من السيطرة على المفاعلات في حال لم تبسط سيطرة فعلية على الأرض، جدد أبو شادي، تأكيده أن هدف روسيا الاستراتيجي كان السيطرة على المفاعلات النووية أولا.