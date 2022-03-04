حرب روسيا وأوكرانيا.. آخر تطورات اليوم التاسع لحظة بلحظة (بث مباشر)

شهدت حرب روسيا وأوكرانيا تطورا خطيرا مع دخولها اليوم التاسع، إذ أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن حريقا اندلع في مبنى تدريب قرب أكبر محطة للطاقة النووية في أوربا خلال معارك ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، أمس الخميس، إنه لا يوجد ما يشير إلى ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا، التي توفر أكثر من خمس الكهرباء المولد في أوكرانيا.

وأظهر بث فيديو من المحطة قصفا ودخانا متصاعدا بالقرب من مبنى في مجمع المحطة.

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تطورات تاسع أيام الحرب.. لحظة بلحظة:

منذ ساعتين جوزيب بوريل: المجتمع الدولي دان العدوان على كييف والمهمة الآن إنهاء العنف وفتح باب الدبلوماسية.

منذ ساعتين وزير الشؤون الأوروبية في فرنسا: الهجمات الروسية الأخيرة مقلقة وعلينا إظهار الحزم مع موسكو.

منذ ساعتين مستشار الرئيس الأوكراني: الضربات الصاروخية والجوية تستهدف البنية التحتية المدنية والمدن الكبيرة والمدنيين.

منذ ساعتين هيئة الأركان الأوكرانية: تم إيقاف المحتلين في اتجاه ميكوليف لكنهم حققوا نجاحا جزئيا في اتجاه فوزنيسينسك.

منذ 3 ساعات هيئة أركان الجيش الأوكراني: سجلنا إطلاق قنابل عنقودية من قبل القوات الروسية في أوكرانيا.

منذ 3 ساعات هيئة الطوارئ الأوكرانية: إخماد الحريق القريب من محطة زابوريجيا النووية.

منذ 3 ساعات مفتشية الرقابة النووية في أوكرانيا: القوات الروسية تحتل محطة زابوريجيا النووية.

منذ 3 ساعات مفتشية الرقابة النووية في أوكرانيا: تعرض حجرة المفاعل بمحطة زابوريجيا النووية لأضرار دون أن تؤثر على سلامتها.

منذ 3 ساعات مفتشية الرقابة النووية في أوكرانيا: المنظومات والطواقم المهمة لسلامة محطات الطاقة النووية ما زالت تعمل.

منذ 3 ساعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مركز الحوادث والطوارئ متأهب للتعامل مع الوضع في المحطة النووية.

منذ 3 ساعات بلومبيرغ عن دائرة حرس الحدود الأوكرانية: نحو 80 ألف أوكراني عادوا إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب.

منذ 3 ساعات مراسل الجزيرة: انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف.