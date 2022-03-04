طولها 231 مترًا وحمولتها 27 ألف طن.. تركيا تستعد لاختبار أول حاملة طائرات محلية الصنع (فيديو)

أعلنت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، استعدادها لاختبار أول حاملة طائرات محلية الصنع (تي جي أناضولو)، والتي تعد أكبر سفنها العسكرية، حسبما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

وأضافت الهيئة في بيان عبر حسابها على تويتر، الخميس، أن حاملة الطائرات المذكورة والتي تعد أكبر سفينة حربية مصنّعة بإمكانات تركية ستبدأ قريبًا اختباراتها حيث ستنطلق في أول رحلة لها.

وأوضح البيان أن المرحلة التالية ستكون اختبارات الاعتماد، تليها الاختبارات المتعلقة بالموانئ.

İnşası biten #ANADOLU Gemimiz ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlanıyor.🌊🚢 Sonrasında kabul testlerine geçeceğimiz ANADOLU, Bayraktar TB3 SİHA’larımızla Donanmamızın gücüne güç katacak. Büyük ve güçlü Türkiye’nin bekası için hedefimiz Tam Bağımsız Savunma Sanayii!🇹🇷 pic.twitter.com/2Spqi98DhA — SSB (@SavunmaSanayii) March 3, 2022

وأكد أن (تي جي أناضولو) ستعزز قوة الأسطول التركي، خاصة بعد تزويدها بطائرات (بيرقدار تي بي 3) المسيّرة المسلحة.

وشدد على أن تركيا ستواصل بلوغ أهدافها في تحقيق الاستقلالية بمجال الصناعات الدفاعية.

ومن المقرر تسليم (تي جي أناضولو) إلى الجيش التركي بحلول نهاية العام الحالي.

ويبلغ طول (تي جي أناضولو) 231 مترًا وعرضها 32 مترًا، فيما يصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن.