الرئيس الأوكراني: روسيا لجأت إلى “الرعب النووي” بقصفها محطة زابوريجيا النووية

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، موسكو باللجوء إلى “الرعب النووي” والسعي لتكرار كارثة تشيرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط البلاد، وهي أكبر محطة نووية في أوربا.

وقال في رسالة نشرتها الرئاسة “ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية، إنّها المرة الأولى في تاريخنا، في تاريخ البشرية، هذه الدولة الإرهابية تلجأ الآن إلى الرعب النووي”.

وأكد زيلينسكي أن تحركا أوربيا فوريا يمكنه أن يوقف القوات الروسية، وقال “يجب أن نمنع أوربا من الموت بسبب كارثة نووية”.

وأشار إلى أن أوكرانيا لديها 15 مفاعلا نوويا، وقال “إذا حدث انفجار، فستكون نهاية كلّ شيء، ستكون نهاية أوربا، سيتمّ إخلاء أوربا”.

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للمزيد:https://t.co/FTcG1TFU5i#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2022

وذكّر الرئيس الأوكراني بكارثة تشيرنوبيل عام 1986، وقال “مئات الآلاف عانوا من عواقب وعشرات الآلاف تمّ إجلاؤهم، روسيا تريد تكرار ذلك، وهي تكرّره الآن”.

وبحسب ما قاله الرئيس الأوكراني، فإن دبّابات روسية هي التي قصفت المحطة، إذ “تتمتع هذه الدبّابات بمناظير حرارية وبالتالي فإنّهم يعرفون ما يفعلون وكانوا مستعدّين له”.

وبعد أن أعلنت السلطات الأوكرانية في بادئ الأمر أنّ القوات الروسية منعت فرق الإطفاء من الوصول إلى المنشأة النووية لإخماد النيران، قالت صباح اليوم الجمعة إنّ طواقم الإطفاء تمكنت من الدخول وباشرت إخماد الحريق.

"إذا انفجرت #محطة_زابوريجيا النووية فسيكون الانفجار أكبر 10 مرات من تشرنوبيل".. تصريحات وزير خارجية أوكرانيا بعد حريق بالمحطة إثر إطلاق نار روسي#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/lUqqFc7U4F — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2022

وتحدث الرئيس الأوكراني، إلى قادة دول العالم ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي دعا إلى وقف قصف المحطة.