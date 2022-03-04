شاهد: لحظة استهداف طائرة روسية لموقع أوكراني في دونيتسك

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، لقطات مصورة قالت إنها للحظة استهداف موقع عسكري أوكراني في إقليم دونيتسك الذي اعترفت موسكو بانفصاله عن أوكرانيا وأعلنته جمهورية مستقلة نهاية فبراير/شباط الماضي.

وقالت الوزارة في حسابها الرسمي على تويتر إن إحدى مقاتلاتها “تمكنت من تدمير مركز القيادة والمراقبة لكتيبة عيدار” الأوكرانية في إقليم دونيتسك.

وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لما تقول إنه قصف لموقع عسكري أوكراني في إقليم دونيتسك#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/75AnObNoAe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2022

وأوضحت أن المقاتلة من طرز (Inokhodets) وهي طائرة مسيرة بدون طيار تابعة للقوات الفضائية الروسية (فرعًا مستقلًا في القوات المسلحة الروسية) في إقليم “جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وتعد (عيدار) كتيبة هجومية تابعة للقوات البرية الأوكرانية، وكانت تضم نحو ٤٠٠ عضو.

وأضافت أن الطائرة تمكنت من إصابة الهدف بقذيفة جوية موجهة.

The destruction of the command and observation post of Aidar battalion by crew of unmanned aerial vehicle Inokhodets of the Russian Aerospace Forces in the territory of the Donetsk People's Republic. The target was hit by guided aerial munition. pic.twitter.com/0EYlHoNqpR — Минобороны России (@mod_russia) March 4, 2022

وفي وقت سابق من اليوم، تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه يوثق سيطرة الانفصاليين في إقليم دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا على دبابات للجيش الأوكراني في محيط بلدة أندريفكا.

الانفصاليون في إقليم دونيتسك ينشرون فيديو يظهر سيطرتهم على دبابات أوكرانية في محيط أندريفكا #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/xaNHfG5CPl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 4, 2022

وأظهر الفيديو سائق الدبابة وهو يرفع شارة النصر قبل تصوير أجزاء الدبابة من الداخل والخارج وقيادتها في غابة تخلو من أي مبانٍ في حين تهطل الثلوج وتحول التربة إلى وحل.

وتقع منطقتا دونيتسك ولوغانسك في حوض دونباس الشرقية التي مزقتها النزاعات والتي يسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على أجزاء منها منذ 2014.

وشهدت حرب روسيا وأوكرانيا تطورًا خطيرًا مع دخولها اليوم التاسع، إذ أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن حريقًا اندلع في مبنى تدريب قرب أكبر محطة للطاقة النووية في أوربا خلال معارك ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية.