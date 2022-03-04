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شاهد: لحظة استهداف طائرة روسية لموقع أوكراني في دونيتسك

الدفاع الروسية تنشر صورا للحظة استهدف موقع عسكري أوكراني إقليم دونيتسك (الجزيرة مباشر)
4/3/2022-|آخر تحديث: 4/3/202211:27 PM (مكة المكرمة)

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، لقطات مصورة قالت إنها للحظة استهداف موقع عسكري أوكراني في إقليم دونيتسك الذي اعترفت موسكو بانفصاله عن أوكرانيا وأعلنته جمهورية مستقلة نهاية فبراير/شباط الماضي.

وقالت الوزارة في حسابها الرسمي على تويتر إن إحدى مقاتلاتها “تمكنت من تدمير مركز القيادة والمراقبة لكتيبة عيدار” الأوكرانية في إقليم دونيتسك.

وأوضحت أن المقاتلة من طرز (Inokhodets) وهي طائرة مسيرة بدون طيار تابعة للقوات الفضائية الروسية (فرعًا مستقلًا في القوات المسلحة الروسية) في إقليم “جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وتعد (عيدار) كتيبة هجومية تابعة للقوات البرية الأوكرانية، وكانت تضم نحو ٤٠٠ عضو.

وأضافت أن الطائرة تمكنت من إصابة الهدف بقذيفة جوية موجهة.

وفي وقت سابق من اليوم، تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه يوثق سيطرة الانفصاليين في إقليم دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا على دبابات للجيش الأوكراني في محيط بلدة أندريفكا.

وأظهر الفيديو سائق الدبابة وهو يرفع شارة النصر قبل تصوير أجزاء الدبابة من الداخل والخارج وقيادتها في غابة تخلو من أي مبانٍ في حين تهطل الثلوج وتحول التربة إلى وحل.

وتقع منطقتا دونيتسك ولوغانسك في حوض دونباس الشرقية التي مزقتها النزاعات والتي يسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على أجزاء منها منذ 2014.

وشهدت حرب روسيا وأوكرانيا تطورًا خطيرًا مع دخولها اليوم التاسع، إذ أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن حريقًا اندلع في مبنى تدريب قرب أكبر محطة للطاقة النووية في أوربا خلال معارك ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات