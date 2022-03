شاهد: لحظة استهداف طائرة روسية لموقع أوكراني في دونيتسك

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، لقطات مصورة قالت إنها للحظة استهداف موقع عسكري أوكراني في إقليم دونيتسك الذي اعترفت موسكو بانفصاله عن أوكرانيا وأعلنته جمهورية مستقلة نهاية فبراير/شباط الماضي.

وقالت الوزارة في حسابها الرسمي على تويتر إن إحدى مقاتلاتها “تمكنت من تدمير مركز القيادة والمراقبة لكتيبة عيدار” الأوكرانية في إقليم دونيتسك.

وأوضحت أن المقاتلة من طرز (Inokhodets) وهي طائرة مسيرة بدون طيار تابعة للقوات الفضائية الروسية (فرعًا مستقلًا في القوات المسلحة الروسية) في إقليم “جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وتعد (عيدار) كتيبة هجومية تابعة للقوات البرية الأوكرانية، وكانت تضم نحو ٤٠٠ عضو.

وأضافت أن الطائرة تمكنت من إصابة الهدف بقذيفة جوية موجهة.

The destruction of the command and observation post of Aidar battalion by crew of unmanned aerial vehicle Inokhodets of the Russian Aerospace Forces in the territory of the Donetsk People's Republic. The target was hit by guided aerial munition. pic.twitter.com/0EYlHoNqpR

— Минобороны России (@mod_russia) March 4, 2022