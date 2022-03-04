أكبر محطة نووية في أوربا.. كييف تعلن إخماد حريق شبّ بها بعد قصف روسي (فيديو)

أعلنت السلطات الأوكرانية أن فرق الإطفاء أخمدت صباح اليوم الجمعة حريقًا في مبنى بمحطة (زابوريجيا) النووية الواقعة في وسط البلاد اندلع ليلًا نتيجة قصف روسي استهدفها.

وقالت أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم إن القوات الروسية هاجمت المحطة وإن النيران اندلعت في مبنى تدريب مجاور لها مؤلف من 5 طوابق.

الرعب النووي

واتهم الرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) اليوم الجمعة، موسكو باللجوء إلى “الرعب النووي” والسعي لتكرار كارثة تشيرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط البلاد وهي أكبر محطة نووية في أوربا.

وقال في رسالة نشرتها الرئاسة “ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية، إنّها المرة الأولى في تاريخنا، في تاريخ البشرية، هذه الدولة الإرهابية تلجأ الآن إلى الرعب النووي”.

وأكد زيلينسكي أن تحركا أوربيا فوريا يمكنه أن يوقف القوات الروسية، وقال “يجب أن نمنع أوربا من الموت بسبب كارثة نووية، أوكرانيا لديها 15 مفاعلا نوويا، إذا حدث انفجار، فستكون نهاية كلّ شيء، ستكون نهاية أوربا، سيتمّ إخلاء أوربا”.

وذكّر الرئيس الأوكراني بكارثة تشيرنوبيل عام 1986، وقال “مئات الآلاف عانوا من عواقب وعشرات الآلاف تمّ إجلاؤهم، روسيا تريد تكرار ذلك، وهي تكرّره الآن”.

قصف روسي

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت اليوم الجمعة أن قصفًا روسيًّا استهدف محطة زابوريجيا التي تضمّ 6 مفاعلات ذرية، مما أسفر عن اندلاع حريق في مبنى للتدريب.

ولاحقًا أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ أوكرانيا لم ترصد “أيّ تغيّر” في مستوى الإشعاعات في المحطة عقب القصف، في حين أعلنت السلطات الأوكرانية أنّها تمكنّت من إرسال فرق إطفاء إلى المحطة النووية، وأن السلامة النووية لهذا الموقع أصبحت “مضمونة”.

وبحسب ما قاله الرئيس الأوكراني، فإن دبّابات روسية هي التي قصفت المحطة، إذ “تتمتع هذه الدبّابات بمناظير حرارية وبالتالي فإنّهم يعرفون ما يفعلون وكانوا مستعدّين له”.

وبعد أن أعلنت السلطات الأوكرانية في بادئ الأمر أنّ القوات الروسية منعت فرق الإطفاء من الوصول إلى المنشأة النووية لإخماد النيران، قالت صباح اليوم الجمعة إنّ طواقم الإطفاء تمكنت من الدخول وباشرت إخماد الحريق.