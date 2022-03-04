بينها الأكبر في أوربا.. ٤ محطات نووية عملاقة في أوكرانيا تشغل ١٥مفاعلا نشطا

أدى اشتعال حريق ضخم في محطة زابوريجيا للطاقة النووية شرقي أوكرانيا على خلفية تعرضها لقصف روسي، فجر الجمعة، إلى تعزيز المخاوف بشأن الآثار المدمرة الممكنة للمفاعلات النووية الواقعة في أوكرانيا.

وتمتلك أوكرانيا 4 محطات نووية كبرى في أجزاء عدة من البلاد تضم 15 مفاعلًا نوويًا نشطًا.

ويحتل قطاع الطاقة الأوكراني المرتبة الثانية عشرة في العالم من حيث السعة.

وإليكم قائمة بمحطات الطاقة النووية النشطة في أوكرانيا:

1- محطة خميلنيتسكي النووية

تقع بالقرب من بلدة نيتشين شمال غرب منطقة سلافوتسكي في خميلنيتسكي بالجزء الأوسط من غرب أوكرانيا.

بدأ بناء محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية في عام 1979، وتُعد جزءًا من مشروع جسر الطاقة بين أوكرانيا والاتحاد الأوربي.

تتكون المحطة من وحدتين تشغيليتين للطاقة النووية، بجانب وحدتين قيد الإنشاء، ويمكن للمفاعلات بها ونوعها VVER-1000 إنتاج طاقة تتراوح بين 4000 و5200 ميغاوات.

تجاوز الإنتاج السنوي للكهرباء 15 مليار كيلو وات في الساعة.

2- محطة ريفني النووية

تعد محطة ريفني للطاقة النووية أكبر شركة لتوليد الكهرباء في المنطقة الغربية من أوكرانيا.

تقع في غرب بوليسيا، بالقرب من نهر ستير غرب أوكرانيا، وهي واحدة من أفضل المجمعات النووية في العالم.

تجاوز الإنتاج السنوي للكهرباء 17 مليار كيلو واط في الساعة.

تضم 4 مفاعلات نووية بإجمالي سعة 2880 ميغاوات وهي:

وحدة الطاقة رقم 1

تضم مفاعل نووي من نوع VVER-440، بدأ العمل به عام 1980، ويعمل بسعة 440 ميغاوات.

وحدة الطاقة رقم 2

تضم مفاعل نووي من نوع VVER-440 أيضًا، ودخل في حيز التشغيل عام 1981 لإنتاج 440 ميغاوات.

وحدة الطاقة رقم 3

تحتوي على مفاعل نووي من نوع VVER -1000 بسعة 1000 ميغاوات، وبدأت عملية التشغيل عام 1986.

وحدة الطاقة رقم 4

تضم أيضًا مفاعل نووي من نوع VVER – 1000 لإنتاج طاقة بسعة 1000 ميغاوات منذ بدء العمل به عام 2004.

3- محطة جنوب أوكرانيا

تقع في شمال منطقة نيكولاييف في جنوب أوكرانيا.

هو المشروع الوحيد في أوكرانيا الذي يستخدم بشكل مضاعف مرافق التخزين المائي لتوليد الطاقة النووية والمرنة عبر نهر يوجني بوغ.

تُنتج سنويًا ما يتراوح بين 17 إلى 20 مليار كيلوواط / ساعة من الطاقة.

تمثل حوالي 10٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد، وحوالي 20٪ من الطاقة التي يتم توليدها عبر المحطات النووية.

بدأ بناء محطة تخزين الطاقة المائية في عام 1981، وتم تشغيل أول وحدة طاقة هيدروليكية في أواخر عام 2006.

تضم وحدتين للطاقة الكهرومائية بسعة 11.5 ميغاوات.

تولّد وحدات الطاقة الخاصة بها أكثر من 35 مليون كيلووات ساعة.

محطة زابوريجيا للطاقة النووية

هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوربا. تقع في مدينة إنرهودار جنوب شرق أوكرانيا على بعد حوالي 70 ميلًا من مدينة زابوريزهزهيا.

تم اتخاذ القرار بشأن بنائها عام 1977، لكن شهد عام 1980 بداية البناء التدريجي لوحدات توليد الطاقة بالمحطة.

تضم 6 مفاعلات نووية من نوع VVER-1000، بدأ التشغيل بأربع وحدات طاقة نووية بها، ثم بدأت الوحدة الخامسة في العمل عام 1989 والوحدة السادسة في عام 1995.

تضم المحطة أحدث تكنولوجيا للطاقة النووية وأحدث مورد قوي للكهرباء في أوكرانيا، وتولّد ما يتراوح بين 40 إلى 42 مليار كيلوواط كهرباء في الساعة، وهو ما يمثّل خمس متوسط إنتاج الكهرباء السنوي في أوكرانيا، وما يقرب من 47٪ من الكهرباء المولّدة من محطات الطاقة النووية الأوكرانية.