مع الحكيم.. تقنية جديدة لجراحات المياه البيضاء تعيد النظر كليًّا (فيديو)

كشف الدكتور (ويسي إمرا أردن) أخصائي جراحة العيون في مستشفى العائلة لبرنامج مع الحكيم، عن تقنية حديثة تبشر بعودة النظر كليًّا بعمليات إزالة المياه البيضاء أو الكتاراكت.

وتعد عملية إزالة المياه البيضاء في تركيا من العمليات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مرض عضوي قد يسبب تكوينها مثل داء السكري أو التعرض لمواد سامة أو عدوى بكتيرية.

وأشار ضيف الحلقة -في حديثه للجزيرة مباشر- إلى أن علاج المياه البيضاء أمر بالغ الأهمية لمنع فقدان البصر، وقد تطوّر العلاج الجراحي لها بشكل كبير على مرّ السنين، فأصبحت الابتكارات الحديثة تتيح لجراحة العيون إمكانية إزالة المياه البيضاء بدقة أكبر.

وأوضح الطبيب أنه في جراحات العين التقليدية كان لابد من استخدام شفرة جراحية لإجراء شقوق في القرنية وقطع المحفظة الأمامية للعين، ولكن مع تقنية تركيب عدسة جديدة في العين مكان القديمة أصبحت العمليات الجراحية أكثر أمانًا وفعالية، إذ يبدأ المريض بعد عدة ساعات الرؤية بوضوح.

وعلاوة على ذلك فإن هذه التقنية الجديدة تمنح إمكانية استعادة البصر بشكل كامل دون الحاجة إلى النظارات، فهي مصممة لتوفير رؤية متوازنة للرؤية المتوسطة والبعيدة والقريبة تساعد المريض على الرؤية بوضوح على نطاق واسع دون الحاجة إلى النظارات.

كما أشار الطبيب التركي إلى أن هذه العدسة هي الأولى من نوعها التي تجمع بين تقنيتين فريدتين من أجل أداء مرئي متميّز، حيث إنها تطيل بؤرة العين لتوفير رؤية بعيدة وقريبة مستمرة وعالية الجودة، فضلا عن توفير رؤية حادة في جميع ظروف الإضاءة.

وختم ضيف البرنامج قائلا “بعد الخضوع لهذه العملية يصبح الشخص قادرًا على الاستمتاع بجميع الأنشطة في الإضاءات المختلفة أو حتى القيادة ليلًا”.