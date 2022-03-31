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شهيدان و9 إصابات بينها إصابتان خطيرتان برصاص الاحتلال في مخيم جنين (فيديو)

31/3/2022-|آخر تحديث: 31/3/202212:44 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطنَيْن استشهدا، صباح اليوم الخميس، وأصيب 9 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها اثنان منهما لا يزالان في حالة الخطر.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن أحد الشهيدين يبلغ عمره 17 عاما والآخر 23 عاما، وأنهما لقيا حتفيهما جراء إصابتهما بالرصاص الحي إثر اقتحام قوات معززة من جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها. وقد أدى هذا الاقتحام إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها سبعة مواطنين بالرصاص.

وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع في محيط مستشفى جنين الحكومي، فأربك ذلك العمل في قسم الطوارئ بالمستشفى.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين واعتقلت الشابين علي أنور مرزوق وإسلام بعجاوي من بلدة يعبد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات