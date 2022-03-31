شهيدان و9 إصابات بينها إصابتان خطيرتان برصاص الاحتلال في مخيم جنين (فيديو)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطنَيْن استشهدا، صباح اليوم الخميس، وأصيب 9 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها اثنان منهما لا يزالان في حالة الخطر.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن أحد الشهيدين يبلغ عمره 17 عاما والآخر 23 عاما، وأنهما لقيا حتفيهما جراء إصابتهما بالرصاص الحي إثر اقتحام قوات معززة من جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها. وقد أدى هذا الاقتحام إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها سبعة مواطنين بالرصاص.

وداع الشهيد سند أبو عطية الذي أستشهد متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه #جنين pic.twitter.com/EDWKrKhM32 — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) March 31, 2022

وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع في محيط مستشفى جنين الحكومي، فأربك ذلك العمل في قسم الطوارئ بالمستشفى.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين واعتقلت الشابين علي أنور مرزوق وإسلام بعجاوي من بلدة يعبد.